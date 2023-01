Test de personalidad: lo primero que veas en esta imagen desvelará por qué cualidad destacas

Test de personalidad y acertijos visuales son tendencia en las redes sociales. Este tipo de publicaciones se hacen virales rápidamente y están gozando de un éxito inesperado. Suponen un pasatiempo divertido para todo tipo de personas, puesto que algunos ponen a prueba nuestras destrezas y agudeza visual, mientras que otros nos ofrecen información para reflexionar y que nos conozcamos un poco mejor, como el caso del que nos ocupa. Unos y otros se pueden compartir con amigos, y aquí dejamos un par de los que hemos publicado estos días: '¿Tienes cualidades para convertirte en un buen jefe?: descubre la respuesta en este test' y 'Lo primero que veas en la imagen de este test desvelará qué reto te espera en el 2023'.

Hoy os proponemos que observéis el dibujo que os recordaremos a continuación y que seguramente os recordará a una de esas imágenes que forman parte del llamado test de Rorschach, famoso por los psicoanalistas que aparecen en las películas. En este caso es algo muy parecido: una especie de mancha negra y amorfa que se extiende sobre un fondo blanco, como si se cayese un tarro de tinta sobre un folio. Sin embargo, mirarla con detenimiento facilita que se perciban imágenes menos difusas y tendrás que encontrar una de ellas para saber cuál de tus cualidades te hacen destacar.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que estas pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Resultados del test

Una vez que hayas observado la imagen con detenimiento y hayas identificado alguna forma, estos son los resultados:

Has visto un caballo

Si has podido distinguir un caballo es que destacas por ser alguien independiente y esta cualidad te ha dado un espíritu libre y algo salvaje.

Has visto un delfín

En cambio, si has podido ver un delfín, es que eres una persona con creatividad. El arte corre por tus venas y destacas por tus expresiones creativas y artísticas.

Has visto un oso

Por el contrario, si lo que has visto es un oso significa que destacas por tu cualidad de líder, dando ejemplo a los demás, coordinando, motivando y haciendo avanzar a la gente que tienes alrededor.

Has visto un perro

Quizás hayas visto un perro y significa en este caso que eres una persona amable y con carácter enriquecedor que destacas por ello.

Has visto un cangrejo o un ave

Por último, si lo que has visto se parece más a un crustáceo o un pájaro es que destacas por tu sensibilidad, algo que no debes ver como una debilidad, sino como una gran empatía.

Ventajas de los test de personalidad

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

Entre los beneficios que se destacan, está el hecho de comprender mejor a otras personas e incluso a nosotros mismos, así como identificar nuestros gustos y las cosas que nos desagradan. Tampoco hay que olvidarse del conocimiento que nos trasladan sobre las reacciones que podemos tener ante situaciones complicadas o la mejora de nuestras fortalezas. Así, además de ser útiles y entretenidos, nos ayudarán en el desarrollo personal.

