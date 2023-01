Escoge uno de los retratos y sabrás cómo te ven tus compañeros de trabajo con este test

Test de personalidad y acertijos visuales son tendencia en las redes sociales. Este tipo de publicaciones se hacen virales rápidamente y están gozando de un éxito inesperado. Por un lado, suponen un pasatiempo divertido para todo tipo de personas, puesto que algunos ponen a prueba nuestras destrezas y agudeza visual, mientras que otros ―como el que nos ocupa― nos ofrecen información para reflexionar y que nos conozcamos un poco mejor. Unos y otros se pueden compartir con amigos, como los que hemos venido publicando estos días: 'Nuevo test viral: dime a quién le cederías tu asiento y te diré cómo te comportas con los demás' y 'Escoger una de las 4 cajas de huevos te dirá algo sobre tu subconsciente en este test de personalidad'.

Hoy te mostramos una imagen en la que se ven cuatro bustos de mujer, pintados a brochazos, de forma abstracta. Ahora no se trata de enfrascarse en retos con el cronómetro en la mano para entrenar nuestra vista entre imágenes con un sinfín de objetos, sino en hacer el ejercicio de mirar la ilustración y decirnos cuál de estas cuatro mujeres te representa. Debemos fijarnos en la imagen que os recordamos a continuación y ser honestos, porque de ello dependerá lo que tenemos que decirte.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

Los cuatro retratos abstractos del test de personalidad.

Resultados del test

Una vez que sepas cuál de las cuatro mujeres te inspira más, puedes leer lo que tenemos que decirte sobre la visión que tienen los demás del grupo de trabajo sobre ti a continuación:

La mujer número 1

El resto te ve como alguien ambicioso, pero todavía estas en una etapa en la que puedes corregir esta percepción. Lo tuyo es competencia, sí, pero desde la lealtad y el compañerismo, rechazando todo lo que no sea así. Tienes unos principios a los que te aferras y eso lo valoran tus compañeros.

La mujer número 2

El resto no sabe a qué atenerse contigo porque te cuesta interactuar con los demás y te ven tímido en el trato, pero también valoran que sabes adaptarte a las diferentes situaciones y no tienes miedo a enfrentarte a nuevos retos.

La mujer número 3

Tus compañeros te ven como una persona extremadamente honesta, que valoras mucho la sinceridad en todos los aspectos. Consideran, además, que nunca das una segunda oportunidad a la gente y eso te resta empatía, proyectando una imagen un poco intransigente.

La mujer número 4

El grupo valora tu manejo con las finanzas y el tiempo, saben que eres un buen administrador. También expresas tus opiniones de una forma asertiva, siendo sincero sin herir, por eso sueles ganarte el respeto a la hora de coordinar o liderar proyectos.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

