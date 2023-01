Escoger una de las 4 cajas de huevos te dirá algo sobre tu subconsciente en este test de personalidad

Los test de personalidad y los acertijos visuales son tendencia en las redes sociales. Este tipo de publicaciones se hacen virales rápidamente y están gozando de un éxito inesperado. Por un lado, suponen un pasatiempo divertido para todo tipo de personas, puesto que algunos ponen a prueba nuestras destrezas y agudeza visual, mientras que otros nos ofrecen información para reflexionar y que nos conozcamos un poco mejor. Unos y otros se pueden compartir con amigos, como los que hemos venido publicando estos días: 'Nuevo test viral: lo primero que veas en la imagen desvelará cómo te enfrentas a los problemas' y 'Tus cejas dicen más de tu personalidad de lo que crees: descúbrelo en este nuevo test viral'. Hoy os proponemos que observéis estas cuatro cajas de huevos y escojáis uno para saber algo oculto en tu subconsciente.

Ahora no se trata de enfrascarse en retos con el cronómetro en la mano para entrenar nuestra vista entre imágenes con un sinfín de objetos, sino de mirarnos a nosotros mismos para saber cuál de estas cuatro cajas de huevos es la que tenemos que escoger para averiguar eso que tenemos latente en nuestro interior y no somos capaces de sacarlo afuera. La primera, con un huevo en una hilera y tres pegados en la otra, la segunda con dos y dos huevos colocados en paralelo, la tercera huevera en la que se ven los cuatro huevos dispersos y una cuarta con todos ellos ocupando huecos continuos.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

Resultados del test

Una vez que te hayas decidido por una de las cuatro cajas de huevos podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

La huevera número 1

Si has elegido el primer patrón de huevos es que eres un líder nato aunque no lo hayas puesto en práctica todavía. Te falta confianza en ti mismo para darte cuenta de que la gente te busca, confía en tu instinto y les haces sentir seguros y cómodos. Confía en tus posibilidades y sácate de encima el síndrome del impostor porque podrás hacer eso que solo te has atrevido a soñar.

La huevera número 2

Si has escogido este segundo patrón es que, a pesar de las apariencias, eres una persona que puedes adaptarte a cualquier situación y la gente que te rodea está sorprendida al ver cómo eres capaz de salir airoso de todas las dificultades sin ponerte nervioso bajo presión. Esa habilidad para manejar crisis te garantiza que siempre vas a ser necesario.

La huevera número 3

Si has elegido esta huevera es porque no debes ponerle coto a tu creatividad e imaginación. Que no te convenzan de lo contrario y que no intenten mantenerte quieto, puesto que tu máximo disfrute es experimentando cosas nuevas y aprendiendo. Eres una persona apasionada por la vida y que necesita movimiento a todos los niveles.

La huevera número 4

Por último, si has elegido esta huevera es que necesitas tener todo organizado, hasta el mínimo detalle. A partir de ahí encuentras placer en las cosas simples, pero no deberías obsesionarte con la perfección, sobre todo cuando no depende de tu trabajo sino del de los demás. Eres muy buen administrando y tienes la capacidad de ver las cosas con perspectiva.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

