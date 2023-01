Test de personalidad: lo primero que veas en esta imagen nos dirá si eres metódico o creativo

Son una tendencia imparable en las redes sociales. Los test de personalidad y los acertijos visuales suponen ya uno de los divertimentos con más éxito al servir para conocernos más a nosotros mismos y también para entrenar nuestra agudeza visual. Por un lado, con los acertijos, nos ponen a prueba y nos dan la oportunidad de retar a nuestros amigos, mientras que las pruebas que nos informan de detalles personales de los que no éramos conscientes nos ayudan a reflexionar sobre ellos y cambiar si es preciso nuestra forma de ver las cosas.

Unos y otros se hacen virales con rapidez, como algunos de los que hemos publicado estos días: 'Nuevo test viral: dime a quién le cederías tu asiento y te diré cómo te comportas con los demás' y 'Escoger una de las 4 cajas de huevos te dirá algo sobre tu subconsciente en este test de personalidad'. En esta ocasión te presentamos un nuevo test de personalidad en el que te animamos a mirar la imagen que te recordaremos a continuación para descifrar qué es lo primero que ves en ella. Es importante que seas sincero porque de ello dependerá lo que tenemos que decirte sobre tu forma organizar tus rutinas.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

La imagen del test viral de personalidad.

Resultados del test

Una vez que te hayas fijado bien y sepas qué es lo que has visto primero podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Un ojo

Si lo primero en lo que te has fijado al ver la imagen es en un ojo eres una persona creativa, que das rienda suelta a tu imaginación y no te riges por la rutina férrea, sino que dejas espacio a la improvisación diaria. Crees en tu intuición y naturalidad, trasladando a tus relaciones sociales una imagen de alguien con un gran valor y autenticidad, siendo admirado por gran parte de tus amigos.

Un piano

Si, en cambio, lo primero que has visto es un piano con un pianista tocando, es que estamos ante una persona metódica, con una ruta establecida y que no deja espacio a la improvisación. De gusta programarlo todo, tenerlo bajo control y que la lógica reine en tu día a día. Eres apreciado como un líder nato porque tus decisiones suelen ser acertadas y valientes.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

