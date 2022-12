La forma que tienes de sentarte dice mucho de ti: averígualo en este test viral de personalidad

Test de personalidad y acertijos visuales son tendencia en las redes sociales. Este tipo de publicaciones se hacen virales rápidamente y están gozando de un éxito inesperado. Por un lado, suponen un pasatiempo divertido para todo tipo de personas, puesto que algunos ponen a prueba nuestras destrezas y agudeza visual, mientras que otros nos ofrecen información para reflexionar y que nos conozcamos un poco mejor. Unos y otros se pueden compartir con amigos, como los que hemos venido publicando estos días: 'Test viral: ¿Eres capaz de averiguar cuál de las dos teteras tiene más té? ¡Tienes 6 segundos!' y 'Nuevo acertijo visual: ¿eres capaz de encontrar al perro en esta imagen? ¡Tienes 8 segundos!'. Hoy os proponemos que observéis estas formas de sentarse en una silla y digáis cuál es la que más os representa.

Ahora no se trata de enfrascarse en retos con el cronómetro en la mano para entrenar nuestra vista entre imágenes con un sinfín de objetos, sino en hacer el ejercicio de mirar la ilustración de estos hombres sentados decidir cuál es la forma que mejor encaja con nosotros. Debemos fijarnos en la imagen que os recordamos a continuación y seleccionar, del uno al cinco, la postura que más se parezca a la nuestra. Es importante que os toméis vuestro tiempo porque de una buena elección dependerá lo que tenemos que decir sobre vosotros.

[¿En qué eres bueno y en qué no? Escoge un animal y descúbrelo en este nuevo test de personalidad viral]

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

La imagen del test de personalidad.

Resultados del test

Una vez que te hayas decidido por una de las cuatro casas que te proponemos podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

La primera postura

Si te sientas con las rodillas alineadas es porque eres una persona profesional, que cree en sí misma y en sus habilidades. Tienes una perspectiva sana y positiva sobre ti y menos inseguridades.

La segunda postura

Si lo haces, por el contrario, con las rodillas separadas podrías proyectar una imagen arrogante, pero realmente es probable que seas una persona ansiosa y preocupada, tendiendo siempre a la perfección y conviviendo con el miedo a que algo te salga mal.

[Dime la posición de cubiertos que más utilices y te diré si eres una persona educada o no: el test viral]

La tercera postura

Sentarse con las piernas cruzadas está relacionado con una personalidad soñadora y creativa, así que tienes una personalidad muy imaginativa y puedes perderte en tu línea de pensamiento incluso mientras estás sentado en un grupo de personas.

La cuarta postura

Si cruzas las piernas por los tobillos compartes características con la realeza, siendo refinado y con los pies en la tierra. Eres tranquilo y rara vez entras en pánico, porque las cosas suelen ir a tu ritmo y la gente te acompaña.

La quinta postura

Si apoyas el tobillo en la rodilla contraria al sentarte es porque eres una persona con confianza y dominas la situación. Te sientes relajado, confiado y juvenil en comparación con otras personas, estando contento y satisfecho contigo mismo.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

[El último test viral de las lunas: conoce más sobre tu personalidad según el mes en el que naciste]

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

Otros acertijos...

Sigue los temas que te interesan