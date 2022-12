¿En qué eres bueno y en qué no? Escoge un animal y descúbrelo en este nuevo test de personalidad viral

¿En qué destacas y en qué no? Responde el test viral y descúbrelo. Genial.Guru

Todos somos buenos en algunas cosas y malos en otras. Es algo que nos viene de la naturaleza. Pero, si logramos comprender cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, podremos entrenarlas y mejorarlas hasta ser imparables. Con este test, os queremos ayudar en ello.

Si queréis saber cuáles son las cosas que se os dan mejor y aquellas en las que deberíais trabajar un poquito más, lo único que debéis hacer es escoger una imagen de entre las que os proponemos y mirar las soluciones al test.

Escoge tu figura y mira en qué eres bueno y en qué no

Como te hemos comentado, lo único que debes hacer para llevar a cabo este test es mirar atentamente las imágenes que te damos y seleccionar aquella que más te llame la atención. Te dejamos con la imagen al completo. Eso sí: tómate tiempo, no decidas al momento. No hay prisa alguna. Céntrate bien en todas las imágenes y selecciona una cuando estés completamente seguro de tu elección.

Soluciones al test de personalidad

Ahora que ya tienes claro cuál es la imagen que más te gusta o que más te llama la atención, te mostramos las soluciones. ¡Seguro que te sorprenderán! Léelas con calma y analiza lo que se dice: verás que hay fortalezas, pero también verás cuáles son aquellos rasgos que, quizá, quieras mejorar un poquito.

Te animamos a ello: al fin y al cabo, la vida trata de eso, ¿no? Debemos aprender a conocernos, valorarnos, sacar lo mejor de nosotros día a día e ir creciendo como personas. Irse a la cama sabiendo que somos mejores que el día anterior es una recompensa que no todos tienen a su alcance.

Águila

Si te has decantado por la imagen del águila, debes saber que eres una persona de lo más intuitiva, por lo que siempre eres consciente de lo que sucede a tu alrededor. Se te da muy bien analizarlo todo con una sola mirada. Tienes una intuición que no falla y siempre sabes qué es lo correcto.

Además, tienes una gran fortaleza interior: no te dejas abatir fácilmente. Eres luchador y muy constante, lo que te permite tener una vida bastante agradable en general. Por último, también es destacable tu nivel de análisis y de observación. A ti, no se te escapa nada. Y, lo mejor, es que nadie puede mentirte, pues ves la traición desde lejos.

Ciervo

Si lo que te ha llamado más la atención es la imagen del ciervo, debes saber que eres una persona amable, confiable y bondadosa. No se te da bien jugar con nadie y eres de lo más respetuoso con los sentimientos de los demás. Así mismo, eres cauteloso y muy prevenido. Te gusta pensar bien en las cosas antes de dar un paso. No sueles decidir de un momento a otro; no das rienda suelta a tus instintos fácilmente.

Ser paciente es algo que te ayuda a mejorar tu vida día a día. Sabes que se trata de una lucha constante y no te dejas llevar por las emociones del momento. Sabes vivir en el presente, pero también valoras tus experiencias pasadas y tienes en cuenta tus necesidades en un futuro.

León

Si el león es lo que te ha llamado la atención, debes saber que uno de tus puntos fuertes es la creatividad. Tu mente siempre está llena de ideas y, además, te encanta buscar soluciones a todos los conflictos y retos que se te plantean. Eres una persona bastante terca que suele poner todo su empeño en hacer que los planes se hagan realidad. Además, tienes la ventaja de no dejar que te afecten los comentarios de los demás. Tú vas a la tuya y siempre suele ir en la dirección correcta.

Oso

Aquellos que se decantan por el oso tienen una gran personalidad. Si tú has escogido esta imagen, debes saber que te caracterizas por ser una persona muy protectora con aquellos que tienes cerca. Además, te desvives para que estén bien y no les falte de nada. Asimismo, tienes un gran corazón, eres noble y tus valores van por delante de todo. La generosidad está en ti y esto, los que tienes cerca, lo saben muy bien.

Zorro

Por último, si has seleccionado la imagen del zorro en este test de personalidad, debes saber que eres una persona de lo más persistente. Cuando se te mete algo en la cabeza, no paras hasta que lo consigues. Así mismo, podemos decirte que tienes una gran fortaleza en ti, además de ser una persona de lo más segura. Confías en tus instintos y en tus habilidades, por lo que la suerte suele estar de tu parte. Por último, también es destacable que sabes cómo marcarse objetivos: uno a uno, y poco a poco. De este modo, sabes que te será más fácil llegar al final de tu camino.

¿Cómo lo has visto? ¿Hay algo que te haya sorprendido? Estamos seguros de ello y es que, cada vez que hacemos un test de personalidad, son muchos los rasgos que se detallan en ello. No hay dos test iguales y ello hace que nos conozcamos un poco mejor cada vez que hacemos uno de ellos. Esperamos que te haya gustado y te animamos a compartirlo con todos tus amigos. Verás que, al compartirlo, os lo vais a pasar muy bien, pues acabaréis sabiendo cosas de vosotros que nunca hubierais imaginado.

