Nuevo acertijo visual: ¿eres capaz de encontrar al perro en esta imagen? ¡Tienes 8 segundos!

Los test de personalidad y los acertijos visuales son tendencia en las redes sociales. Este tipo de publicaciones se hacen virales rápidamente y están gozando de un éxito inesperado. Por un lado, suponen un pasatiempo divertido para todo tipo de personas, puesto que algunos ponen a prueba nuestras destrezas y agudeza visual, mientras que otros nos ofrecen información para reflexionar y que nos conozcamos un poco mejor. Unos y otros se pueden compartir con amigos, como los que hemos venido publicando estos días: '¿En qué eres bueno y en qué no? Escoge un animal y descúbrelo en este nuevo test de personalidad viral' y 'Dime la posición de cubiertos que más utilices y te diré si eres una persona educada o no: el test viral'.

Hoy os vamos a proponer un acertijo visual para que compitáis con vuestros amigos. Se trata de encontrar, en ocho segundos, el perro que está escondido entre las hortalizas y vegetales de la imagen que os recordaremos a continuación. En la ilustración se pueden ver berenjenas, zanahorias, cebolletas, brotes, guisantes y tomates, pero también un can que está muy bien escondido entre ellas.

[El último test viral de las lunas: conoce más sobre tu personalidad según el mes en el que naciste]

¿Estáis listos? Recordad que hay que poner el cronómetro para no pasarse de los ocho segundos aunque podamos ampliar el tiempo después si no habéis sido capaces de encontrar al perro. Por el momento, iniciamos la cuenta atrás y repetimos la imagen en tres, dos, uno...

Imagen del test

La imagen del acertijo viral.

Resultados del acertijo

Una vez que hayan pasado esos ocho segundos puedes seguir un poco más de tiempo si todavía no has hallado al can. Por el contrario, si ya lo tienes, te felicitamos por tu rapidez. En todo caso, no sigas leyendo si no quieres ver la solución por el momento porque vamos a publicarla más abajo.

[Test viral de personalidad: la casa que elijas te desvelará cuál es tu estilo de vida]

La imagen de la solución del acertijo viral.

Ahí está el perro, entre los brotes de la remolacha, ¿lo habías visto? Si has conseguido localizarlo en ocho segundos es que tienes grandes dotes de percepción para este tipo de acertijos visuales. Si no es así, no desesperes y sigue entrenando tu mente.

Por qué realizar los acertijos visuales

Aunque parezca una tontería, solucionar este tipo de acertijos y de retos tiene sus ventajas. Por un lado, nos permite salir un poco de nuestro día a día. Así, cuando nos sintamos agobiados con el trabajo o tengamos un mal día, resolver uno de estos acertijos nos alegrará un poco más y nos permitirá desviar la atención de aquello que nos agobia y cansa tanto.

[Nuevo test viral: escoge una de estas tres opciones para saber qué te depara el 2023]

Por otro lado, este tipo de retos nos permiten mejorar nuestra capacidad visual, así como la capacidad de concentración. Por este motivo, siempre se ha dicho que los pasatiempos son ideales para mantener nuestras capacidades, las cuales se van reduciendo con el paso de los años. Y esto es, nos guste o no, inevitable.

Otros acertijos...

Sigue los temas que te interesan