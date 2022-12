Dime la posición de cubiertos que más utilices y te diré si eres un persona educada o no: el test viral

Los test de personalidad, junto a los retos virales, son unos de nuestros pasatiempos favoritos y es que no solamente pasamos ratos de lo más divertidos, sino que también aprendemos mucho de nosotros mismos, ¿cierto? ¡Claro! Por esto son virales, porque nos volvemos adictos a ellos.

Bueno, pues para que no te quedes sin uno para hacer al día, aquí te traemos uno de los mejores. ¿Quieres saber lo bien educado que eres de acuerdo con una imagen? Pues venga: ¡te contamos cómo hacer este test de personalidad!

Imagen del test de personalidad

Resultados del test de personalidad

Plato número 1

El primero de los platos es para aquellas personas que son de lo más directas y de las que no se callan nada. Les gusta la sinceridad por encima de todo y, además, no soportan aquellas personas que les quitan energía. No lo dudan un solo momento a la hora de sacar de su vida aquellas personas que les restan energía y que no les aportan nada. Son muy activos y siempre buscan la manera de tener algo por hacer.

El deporte y pasar tiempo con los amigos es algo que disfrutan mucho. Sin embargo, tienen una gran debilidad: les cuesta mucho pasar tiempo a solas. No lo soportan. Así, a veces, pueden ser demasiado exigentes con los amigos y familia, además de lo más absorbentes. Con todo, deben entender que los demás tienen también sus vidas y que no siempre pueden estar detrás de ellos.

Plato número 2

La insatisfacción es lo que caracteriza a aquellos que han escogido este plato. Nunca están contentos con lo que tienen y andan en busca de experiencias nuevas. No les asustan los retos y les encanta estar en contacto con amigos y familia. Además, les encanta hacer amigos nuevos, por lo que siempre tienen las puertas abiertas a ampliar su círculo social. Por último, merece la pena destacar que son personas a las que les encanta tener comunicación fluida con su entorno.

Por el contrario, si hay algo con lo que deben ir aquellos que hayan seleccionado este plato es, precisamente, con esta necesidad de tener siempre más. Mientras que tener retos en la vida es importante, así como mejorar a diario, también se debe ser agradecidos con lo que se tiene. Ser ambicioso es algo que tiene dos lados y se deben manejar correctamente.

Plato número 3

Aquellos que han seleccionado este plato son personas de los más sinceras y agradecidas a las que no les cuesta nada comunicar sus sentimientos. Además, saber apreciar las pequeñas cosas que les aporta la vida. Son buenos amigos y de lo más empáticos, por lo que siempre suelen estar rodeados de buenas personas. Sin embargo, también son muy rectos y saben sacar, cordialmente, aquellos que solo buscan aprovecharse de sus buenas intenciones.

Por último, cabe destacar que son amables, cordiales y de lo más simpáticos. Si hay algo en lo que deberían mejorar sería, quizá, esta dificultad que tienen a la hora de sacar a ciertas personas de su vida. Les cuesta apartarse de alguien, pues no quieren dañar a los demás y, por ello, a veces son víctimas de personas que solo buscan aprovecharse de ellos.

Plato número 4

La transparencia y la sinceridad son lo que buscan aquellos que se han decantado por este plato. Son de aquellas personas que nunca reclaman lo que no pueden dar; por ello, entienden que todas las relaciones deben ser bidireccionales. No aceptan dar más de lo que reciben. Por mucho que puedan aguantar, si las demás personas no se ponen a su mismo nivel, cortarán rápidamente las relaciones. No son personas de aguantar que les roben energía y, mucho menos, quieren perder su precioso tiempo con personas que restan más que suman en su vida.

Suelen medir mucho sus palabras; sin embargo, también es cierto que cuando les tocan la fibra, pueden estallar y soltar lo que tienen dentro sin tener en cuenta la situación de la otra persona. Además, no les gusta que jueguen con ellos y, si deben planear alguna venganza, se tomarán su tiempo, pero esta será de lo más efectiva.

Plato número 5

Los que escogen el plato número 5 son personas que destacan por ser de lo más sinceras y por tener una gran capacidad de comunicación. No les gustan aquellas personas que no son capaces de expresar sus gustos, deseos, opiniones, etc. Además, son muy simpáticos y abiertos, aunque a veces pueden llegar a ser muy cerrados y es que tienen pequeños cambios de humor.

Ahora bien, cuando se alejan es porque necesitan tiempo y ver las situaciones desde otras perspectivas. No les gusta hacer daño a la gente, pero cuando les presionan demasiado pueden ser como ollas a presión. Eso sí, antes de entrar en situaciones tóxicas, suelen ser de los que ignoran y se alejan para siempre sin mirar atrás.

Los test de personalidad son simples pruebas, de lo más divertidas y con las que podemos aprender mucho. Lo cierto es que, mientras que algunos de ellos destacarán nuestros rasgos generales, otros aportan muchos más detalles. Por ello, siempre es una buena idea hacer estos test: son rápidos de hacer y no ninguno de ellos en los que no vayamos a aprender algo. Así pues, esperamos que este test os haya gustado mucho y que lo compartáis con amigos y familiares. De seguro que también van a descubrir mucho sobre ellos.

