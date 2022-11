¿Cuál es la forma de tu cara? Descubre lo que desvela sobre ti en este test de personalidad

M. C.

Acertijos visuales y test de personalidad son unos de los entretenimientos del momento. Este tipo de publicaciones, que se hacen virales con rapidez, están gozando de un inesperado éxito gracias a las redes sociales. Suponen además un divertimento para todo tipo de personas: las que quieren poner a prueba sus destrezas encontrando objetos ocultos y retando a sus amigos, y las que están interesadas en conocerse un poco mejor a sí mismas. Estos días hemos publicado 'Nuevo test de personalidad: tu forma de reírte dice más de ti de lo que crees' y 'Lo primero que veas en esta imagen revelará qué es lo que gusta más de ti a los demás', hoy te animamos a que nos digas cómo es tu rostro para darte unas claves sobre tus virtudes y defectos.

No, esta vez no vamos a retarte con imágenes imposibles y búsquedas. Tan solo mírate bien en el espejo y observa de nuevo la imagen que de recordamos a continuación. Tienes en ella seis tipos de rostros diferenciados y tendrás que escoger el que coincida mejor con el tuyo. Tómate tu tiempo y fíjate bien en sus formas, puesto que de tu elección va a depender lo que tenemos que decirte acerca de tu personalidad, lo bueno y lo malo, por eso debes ser sincero y elegir una de las caras del uno al seis.

Con este test de personalidad podrás saber algún dato sobre ti mismo que ignorabas o no apreciabas, sobre aquellos escollos que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida y sobre la opinión que los demás tienen de nosotros. Tal y como advertimos en este tipo de test de personalidad virales, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. De hecho, lo gratificante de estas pruebas es que te ayudan a hacer una reflexión sobre tu personalidad o aspectos de nuestra vida que no siempre analizamos.

Imagen del test

La imagen del test viral de personalidad.

Resultados del test

Una vez que hayas escogido una de las seis caras que te proponemos, podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

1. Rostro ovalado

Eres una persona correcta que no causa mucho revuelo con su opinión. Te muestras alegre, pero debes trabajar tu timidez.

2. Rostro largo

Eres una persona con un carácter fuerte, con mucha personalidad y un poco intransigente, puesto que siempre quieres hacer las cosas a tu manera.

3. Rostro redondo

Eres una persona que dan la impresión de ser más joven de lo que eres y por eso te tratan como si fueses ingenuo o sin experiencia. Eres sociable, generoso y amable.

4. Rostro cuadrado

Eres una persona con una cara expresiva, que muestra inteligencia y pensamiento lógico. A veces exiges demasiado porque eres muy perfeccionista.

5. Rostro de corazón

Eres una persona que tiene una sonrisa muy amplia, eres muy sociable y soñadora, pero también demasiado confiada y eso puede acarrearte problemas.

6. Rostro diamante

Eres una persona a la que le gusta tener el control de cualquier situación, sueles ser un buen líder en el ambiente laboral y en los estudios, levantando muchas veces la envidia con la que tienes que lidiar.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

