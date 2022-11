¿Cuál es la forma de tu mentón? Descubre lo que revela este test de personalidad

Los test de personalidad nos encantan y es que no solamente son una buena forma de entretenerse, sino que nos revelan mucho sobre nuestra personalidad. En este caso, os proponemos un test muy divertido para el que sólo debéis analizar y escoger la forma de vuestro mentón. Os contamos cómo hacerlo.

Instrucciones para el test de personalidad del mentón

Lo primero que debéis hacer para realizar este test es analizar muy bien la forma de vuestro mentón. Para ello, os animamos a que os pongáis delante de un espejo y veáis cuál es la forma de la imagen que más se asemeja al vuestro. Si no tenéis un espejo, os animamos a que busquéis a un amigo quien os pueda indicar cuál es la imagen que más se os parece. Y, una vez lo tengáis, podéis pasar a leer las soluciones del test.

Imagen del test

Pinterest

Soluciones del test

Ahora que ya tenéis claras las imágenes y cuál es la más similar a la forma de vuestro mentón, veamos qué revela de vuestra personalidad.

Forma número 1

Si vuestro mentón es muy parecido a la figura número 1, debemos deciros que sois personas muy reservadas a las que les gusta mantenerse al margen de ciertos temas. No soportáis los problemas e intentáis apartaros de aquellos que siempre están metidos en líos.

También destacáis por lucir unos ideales y valores muy estrictos y marcados, los cuales defendéis a toda costa. Si hay algo que no os importa es, precisamente, que los demás no estén de acuerdo con ellos ni con vuestras opiniones. Sois sinceros y muy rectos.

Forma número 2

Las personas que tenéis el mentón similar al de forma número 2 os caracterizáis por ser personas muy fuertes y con una gran fuerza de voluntad. Además, sois muy independientes y os gusta tener vuestro propio espacio. Otra cualidad que tenéis es que sois de lo más inteligentes, por lo que es difícil ver que alguien os tome el pelo.

Soléis desconfiar de aquellas personas que no son claras o cuando veis movimientos que no os cuadran. Otro detalle que resalta de vuestra personalidad es que lucháis muy duro por lo que queréis y no os asustan los nuevos retos. Por último, cabe deciros que sois originales y que siempre os mostráis tal y como sois. No os gusta aparentar y siempre os mostráis de lo más humildes.

Forma número 3

Si vuestra forma de mentón es similar a la de la forma número 3, es importante que sepáis que sois personas con una gran seguridad. No hay casi nada que no podáis hacer cuando os lo proponéis y todas las situaciones que la vida os pone por delante son un reto por el que luchar.

Además, tenéis una gran virtud, y es que sois personas con una gran personalidad: amables, simpáticos y muy sociables. Por último, también es destacable las ganas que siempre tenéis de ayudar a los demás. Destacáis por vuestro notable altruismo.

Forma número 4

La forma número 4 se vincula a aquellos que sois muy emocionales. Siempre tenéis las emociones a flor de piel y os cuesta mucho ocultar vuestros sentimientos. Sois como un libro abierto y no tenéis ningún reparo en mostrar cuanto sentís. Además, cabe destacar que sois muy sencillos y sociables; os encanta vivir la vida y disfrutarla en todo momento.

Forma número 5

La forma número 5 nos habla de personas muy amigables y de lo más abiertas. Lo único que realmente os importa es mantener a los amigos y la familia unida y disfrutáis mucho del tiempo que pasáis con ellos. Eso sí, no soportáis las mentiras ni aquellas personas que siempre quieren llamar la atención o que quieren aparentar lo que no son. Os gusta la sinceridad, la verdad y la humildad, características que encontráis fundamentales a la hora de establecer cualquier tipo de relación.

Forma número 6

Por último, las personas que tienen el mentón como el que aparece en la forma número 6, sois un tanto inseguros. Necesitáis empezar a trabajar en vuestra autoestima y daros cuenta de todo lo bueno que hay en vosotros. Sin embargo, también sois personas que transmiten buenas vibraciones y a la gente les encanta estar a vuestro lado. Sois personas en las que se puede confiar y con quien divertirse.

La amabilidad es uno de vuestros mejores puntos, por lo que no debéis dudar ni un solo momento en sacarla a relucir. Ayudar a los demás y pasar tiempo con los vuestros es prioritario en vuestra vida, así como disfrutar de un amplio círculo social.

¿Por qué son buenos los test de personalidad?

Los test de personalidad son una buena manera de conocernos un poco mejor. Aunque pensemos que sabemos exactamente cómo somos, lo cierto es que siempre hay mucho por descubrir. Y, para ello, no hay nada mejor que este tipo de test: son fáciles de hacer y de lo más divertidos.

Ya sabéis un poco más sobre vuestra personalidad y forma de ser. Estamos seguros de que hay cosas que ya conocíais, pero seguro que habéis descubierto secretos que ni imaginabais. O que, quizá, nunca habíais querido reconocer. Sea como sea, esperamos que nuestro test os haya gustado y os animamos a compartirlo con todos vuestros amigos.

