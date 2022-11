Nuevo test de personalidad: tu forma de reírte dice más de ti de lo que crees

M. C.

Los test de personalidad y los acertijos visuales están gozando de un inesperado éxito en los últimos tiempos. Las redes sociales contribuyen a que se hagan virales y suponen un entretenimiento para todo tipo de personas. Mientras que unos ponen a prueba nuestras destrezas a la hora de hallar figuras ocultas, permitiendo también que retemos a nuestros amigos, otros nos desvelan algunos de los rasgos de nuestro carácter que quizás no teníamos tan presentes. Estos días hemos publicado '¿Cuál es la forma de tu mentón? Descubre lo que revela este test de personalidad' y 'Sopa de letras del Mundial Qatar 2022: ¿puedes encontrar las 16 palabras escondidas en 2 minutos?'. Hoy te traemos la posibilidad de saber más sobre ti a través de tu risa.

No se trata esta vez de retarte con misiones complicadas de rastreo visual, sino de escoger una de estas tres formas de reírse que te mostramos en la imagen que recordaremos a continuación. Es importante que te detengas a observarla con detalle, sin prisa, fijándote en cada una de las risas que aparecen retratadas y escogiendo la que más se ajusta con la tuya. Debes ser lo más sincero posible a la hora de escoger un número del uno al tres porque de ello dependerá lo que tendremos que decirte sobre ti.

Con este test de personalidad podrás saber algún dato sobre ti mismo que ignorabas o no apreciabas, sobre aquellos escollos que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida y sobre la opinión que los demás tienen de nosotros. Tal y como advertimos en este tipo de test de personalidad virales, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. De hecho, lo gratificante de estas pruebas es que te ayudan a hacer una reflexión sobre tu personalidad o aspectos de nuestra vida que no siempre analizamos.

Imagen del test

Imagen del test visual.

Resultados del test

Una vez que hayas escogido una de las tres formas de reírte que te proponemos, podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Risa número 1

Si tu risa es fuerte y ruidosa es porque eres una persona intrépida, audaz y confiada. No te importa lo que piensen de ti, tienes claros tus objetivos y vas a por ellos. Tienes una gran determinación y vives la vida al máximo. Eres una persona muy enérgica y contagiosa, igual de genuina que tu risa. No te andarás con rodeos no falsificarás nada. Te encantan las aventuras y la libertad, además de echar unas risas en cualquier lugar.

Risa número 2

Si tienes una risa risueña es que eres reservada, tímida y pareces preocuparte por lo que pueden decir sobre ti. Intentas no llamar la atención porque no te gusta ser el centro de las miradas. Disfrutarás a tu manera, pero nunca bajarás la guardia para sorberles el jugo a tope. Haces amigos selectos y solamente estás cómoda con ellos. Eres una persona de confianza y responsable, con una mayor inclinación hacia la intelectualidad.

Risa número 3

Si eres de las personas que se tapan la boca cuando se ríen es que uno de tus rasgos más importantes de personalidad es que eres auténtico. Te gusta observar las cosas a tu alrededor, fijarte en cada pequeño detalle, incluso en aquellas cosas de las que el resto ni se entera. Disfrutas de las pequeñas cosas y tu sentido del humor no es muy común salvo con personas muy afines a ti.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

