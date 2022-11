Test visual: la forma en la que sujetas tu móvil revelará cómo de inteligente eres

Los test de personalidad son una gran herramienta a la hora de conocernos mucho mejor. Nos hacen reflexionar y nos permiten crecer como personas. Es cierto que no todos ellos van a servirte ni todos ellos van a revelarte algo nuevo, pero lo mejor es que los hagas.

[Test viral de personalidad: descubre tus virtudes y defectos por cómo sujetas tu taza]

Si te gustan, no pierdes nada con ello. Nosotros, esta vez, queremos mostrarte un test con el que vas a poder saber cuán inteligente eres con tan solo mirar la manera en la que sostienes tu dispositivo móvil. Así de simple. Te lo contamos todo.

¿Cuán inteligente eres? Observa cómo sostienes el móvil

Los pequeños gestos que hacemos a diario revelan mucho sobre nuestra personalidad. En este caso, nosotros os queremos hablar sobre lo muy inteligente que podéis llegar a ser. Para saberlo, solo debéis escoger una imagen de entre las que os mostramos.

Mirad bien la imagen y seleccionad la manera en la que cogéis vuestro móvil. ¿Ya lo tenéis claro? Pues ahora os vamos a dar las soluciones para que podáis saber más de vosotros.

Figura 1

Si eres de los que coge el móvil como la figura número 1, podemos decirte que eres una persona de lo más segura de ti misma. No es que te moleste asumir riesgos, pero sí te gusta pensar muy bien las cosas antes de dar ningún paso.

[Nuevo test de personalidad: dinos qué elefante te gusta más y te diremos cómo eres]

Además, esta prudencia también se puede ver en tus relaciones afectivas. No te molesta estar en pareja, para nada, pero sí quieres estar muy seguro de las cosas antes de comprometerte con nada. Esta faceta hace que los demás te vean como una persona reservada y un tanto aislada, aunque sabemos que no es así. Simplemente, deberías abrirte un poco más y relajarte de vez en cuando.

Figura 2

Si has escogido la figura número 2, eres una persona muy intuitiva, además de ser de lo más inteligente. Tienes una gran habilidad a la hora de entender a los demás y es que no hay señal emocional de nadie que te pase desapercibida. También podemos decirte que eres bastante prudente y te gusta meditar bien antes de dar paso alguno. Tienes una gran habilidad a la hora de encontrar y manejar varias opciones, por lo que no es de extrañar que suelas tener éxito la mayoría de las veces.

[Test visual: la forma en la que cierres el puño revelará tu lado más atractivo]

Sin embargo, cuando hablamos del amor, las cosas empiezan a cambiar un poco. En este aspecto, sí es posible verte dar pasos sin pensarlo mucho y es que la vida, en este sentido, es para vivirla.

Figura 3

Lo tuyo, si has escogido esta figura, es la resiliencia, Sí, tienes una gran capacidad a la hora de adaptarte a los cambios: no te molestan para nada, sino todo lo contrario. Sabes bien que, por caótica que pueda ser una situación, siempre hay algo mejor esperando. No te rindes y siempre sabes oportunidades donde los otros solo verían problemas. Y, lo mejor de todo, es que eres súper rápido y hábil a la hora de tomar decisiones.

[Test viral de personalidad: la imagen que elijas desvelará cuál es tu mayor dificultad]

Pero, también debemos decirte que hay cosas y momentos en los que deberías aflojar un poco y no dar tanta rienda suelta a tus impulsos. Por último, queremos destacar otra cualidad más: tu asertividad. Sabes bien cómo expresarte y dónde poner los límites, lo que convierte en una persona con una gran capacidad de liderazgo.

Figura 4

La figura número 4 nos habla de personas muy activas, con una gran cantidad de ideas. Tu cabeza no para en ningún momento y siempre sabes dar con las soluciones adecuadas. Sin embargo, también debemos decirte que tu mente necesita descansar. Tarde o temprano sentirás la necesidad de parar y cuando esto pase, no te va a gustar nada. Por ello, es importante que te permitas ciertos momentos de tranquilidad si quieres evitar un parón de golpe.

[Nuevo test de personalidad viral: el sol que elijas te dirá si transmites buena energía]

También queremos decirte que eres un tanto tímido en el amor, lo que puede hacer que no lo disfrutes lo suficiente. Todos podemos encontrarnos con algunas relaciones malas en la vida, pero esto no debe frenarte a la hora de intentarlo. Está bien que te plantees las cosas y que analices a la otra persona antes de darlo todo, pero la oportunidad es algo que no deberías dejar escapar. El amor puede traerte muy buenos momentos, por lo que nunca deberías negarte a él.

Importancia de los test de personalidad

Seguro que has visto que Internet va lleno de este tipo de test y es que, no nos engañemos: son divertidísimos. Además, conocemos partes de nosotros que ni siquiera sabíamos que teníamos.

[Este test viral revelará a qué le tienes miedo según la sombra que elijas]

Los test ayudan mucho a los reclutadores y a los psicólogos a la hora de determinar la personalidad de una persona. Así, pueden ofrecer mejores terapias, tratamientos y encontrar los mejores perfiles para cada puesto laboral. Es decir, los test de personalidad pueden revelarte información de lo más importante sobre ti y, de este modo, saber qué necesitas hacer o cómo actuar en determinadas ocasiones.

¿Qué tal ha ido? Seguro que te ha sentido identificado con las soluciones al test. Quizá no te haya gustado mucho todo lo que te hemos dicho, pero debes tener en cuenta que todos tenemos fortalezas y debilidades. Y, a partir de aquí, aprender y mejorar. De este modo, seguro que serás mucho mejor, te tomaras las cosas de mejor manera y vas a disfrutar mucho más de la vida.

Otros test de personalidad...

Sigue los temas que te interesan