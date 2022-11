Test viral de personalidad: descubre tus virtudes y defectos por cómo sujetas tu taza

Hoy te traemos un nuevo pasatiempo que, además, adorarás si eres fan del buen café. En este test de personalidad, solo debes escoger una de las imágenes que te mostramos de acuerdo con la manera en la que tú coges una taza. Así conocerás cuáles son tus virtudes y tus defectos.

[Nuevo test de personalidad: dinos qué elefante te gusta más y te diremos cómo eres]

Imagen del test visual



Ahora que ya tienes claro cuál es la figura que más se asemeja a la manera en la que tú coges una taza, vamos a darte las soluciones.

Figura número 1

Si has escogido la figura número 1, debes saber que entre tus virtudes destaca la confianza que tienes en ti mismo. No tienes miedo a luchar por lo que quieres, cueste lo que cueste. Además, tienes las ideas muy claras y no te es difícil tomar decisiones cuando es necesario. También es destacable tu gran corazón y facilidad a la hora de comunicarte con los demás. Así, te es muy fácil tener siempre a los amigos cerca y no te cuesta hacer nuevas amistades.

[Test viral de personalidad: la imagen que elijas desvelará cuál es tu mayor dificultad]

Por el contrario, cuando debemos hablar de tus defectos, el primero que destaca es un pequeño toque de narcisismo en tu personalidad. Al estar tan seguro de ti mismo, puedes llegar a ser un poco arrogante e intransigente. A veces, sientes que necesitas estar siempre a la defensiva para protegerte y esto puede dañar un poco a los demás.

Figura número 2

Si has escogido la figura número 2, debes saber que lo que te hace diferente del resto de los demás es tu capacidad de trabajar en equipo y el trato a los demás. Tienes una gran facilidad a la hora de escuchar y entender a los demás, así como también te es fácil mediar entre compañeros para el bienestar de todos. Eres muy flexible y te adaptas a casi todo sin problemas, lo que te convierte en una persona de éxito en cuanto a las relaciones personales.

[Test visual: la forma en la que cierres el puño revelará tu lado más atractivo]



Sin embargo, no te libras de tener defectillos, como todo el mundo. En tu caso, podemos decirte que toda la energía que sacas a la hora de trabajar en equipo o cuando estás con otras personas, te falta cuando estás solo. Te cuesta centrarte y quizá organizarte y debes hacer un esfuerzo para ser un poco disciplinado.

Figura número 3

La figura número 3 nos habla de personas tranquilas, a las que les cuesta mucho perder los nervios. Si has escogido esta figura, te caracterizas por poder tener la mente fría cuando es necesario; así, te es bastante simple gestionar todas las emociones y, por ende, no acabar actuando por impulsos. También debemos decirte que sueles guardar tus sentimientos, pero que eres especial a la hora de escuchar a los demás.

[Nuevo test de personalidad viral: el sol que elijas te dirá si transmites buena energía]

Como defecto, podemos decirte que ser tan calmado y parecer tan distante hace que la gente no se acabe de fiar de ti. Debes ser un poco más abierto si quieres mejorar las relaciones con los demás. Y, quizá, si mostrases un poco más tus sentimientos, los demás podrían echarte una mano cuando lo necesitases.

Figura número 4

La figura número 4 de nuestro reto visual nos habla de una persona que suele pensar mucho las cosas antes de dar un paso. Para ti, no es ningún problema pasar tiempo a solas reflexionando sobre la vida y todo cuanto te sucede. De este modo, te es más fácil tomar decisiones acertadas y te evitas una gran cantidad de consecuencias negativas.

[Descubre cuál es el hemisferio de tu cerebro que más usas según lo que veas en este test viral]

Sin embargo, esta capacidad de reflexión y análisis demuestra un miedo importante al fracaso, algo que debes superar. El fracaso forma parte de la vida y del aprendizaje, por lo que debes cambiar tu actitud sobre ello. A veces, es necesario arriesgar un poco si se quiere ganar.

Figura número 5

Si has escogido la figura número 5, tu mayor virtud es la sensibilidad que hay en ti. Estás muy en contacto con tu niño interior y sabes estar siempre al lado de los demás. Tienes un sexto sentido que te avisa de cuando algo no va bien. No te gusta, para nada, asumir responsabilidades ajenas, aunque puedes acabar por involucrarte más de la cuenta en algunas situaciones.

[Test viral de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu mayor sueño]

Como defecto, podemos destacar tu carácter infantil, el cual sale a menudo y no te deja tomar decisiones importantes para tu vida. Además, esto hace que los demás no acaben de confiar en ti para algunos temas, pues creen que no les podrás llegar a comprender.

Figura número 6

Si eres de los que ha seleccionado la figura número 6, debemos decirte que sabes vivir la vida. No hay plan que dejes de lado y es que, para ti, la vida es fluir con todo cuanto te llegue. Además, eres una persona de gran confianza y empática, por lo que los demás saben que pueden contar contigo para lo que necesiten.

[Gato o perro: descubre si eres una persona amable con sólo decir qué viste primero en este test viral]

Por el contrario, tu defecto proviene del mismo fluir con la vida. En ocasiones, puede parecer que nada te importe lo suficiente, lo que puede llevarte a perder a ciertas personas de tu vida. Además, en varias ocasiones, actúas por impulsos, lo que hace que puedas tomar muy malas decisiones.

Como puedes ver, un simple gesto como el coger una taza puede revelar mucho de tu personalidad. Por ello, realizar este tipo de test te permitirá conocerte mucho mejor a la vez que pasas un tiempo de lo más divertido.

Otros test de personalidad...

Sigue los temas que te interesan