"Santa Teresa escupiría a Vox": la bronca viral del dramaturgo Paco Bezerra en la Asamblea de Madrid

Aquellos que todavía no conozcan al dramaturgo Francisco Jesús Becerra Rodríguez, más conocido como Paco Bezerra, seguramente no se olvidarán de su cara ni de su nombre después de ver su intervención en la Asamblea de Madrid. Comparecía este pasado martes en la Comisión de Cultura a petición de Más Madrid después de que su obra Muero porque no muero ―Premio SGAE Jardiel Poncela 2021― fuese apartada de la programación de los Teatros de Canal. Una decisión que el Gobierno madrileño justifica con un argumento económico y la oposición relaciona con un veto.

En el texto dramático, Bezerra resucita a la Santa Teresa más punk. La religiosa y escritora llegaría al siglo XXI para okupar casas, coquetear con las drogas, trabajar de DJ y relacionarse con la gente sin recursos. Un ejercicio de imaginación fundamentado en el profundo conocimiento de la obra y la persona de la santa abulense por parte del dramaturgo, pero que ha sido cuestionado en la cámara por Gonzalo Babé Romero, diputado de Vox.

Criticó el parlamentario que la obra de Bezerra era "dañina y esperpéntica", alegando que "Santa Teresa es una inmensa santa de la Iglesia católica y doctora de la Iglesia por la que siento mi máximo respeto y admiración", y admitiendo que le parecía adecuado que no se hiciese con dinero público de los madrileños. "Usted está juzgando con su moral. Su moral no es la de todos los madrileños. Es la suya y está en minoría", ha replicado el director.

"Se droga la derecha y la izquierda"

Ha continuado su contestación pidiéndole a Babé que se sacara "de la boca a los madrileños, porque los madrileños no quieren estar en su boca" y ha defendido que ser "un yonqui o una prostituta no es nada denigrante, en todo caso puede ser una desgracia que le pase a alguien. Le puede pasar a todo el mundo, a la derecha y a la izquierda. Porque la droga está donde hay más dinero y donde hay más dinero ya sabemos dónde es".

.@pacobezerra, grandioso, ahora mismo, dirigiéndose al diputado de vox en la asamblea de Madrid pic.twitter.com/3aa8CEYIwZ — marta garcía miranda (@guapapasea) November 22, 2022 No obstante, la parte más viral del discurso de Bezerra es la que ha pronunciado cuando parecía que ya había finalizado e incluso le habían solicitado que apagase su micrófono. "No, si Santa Teresa no es de ellos", retomaba sus palabras: "Santa Teresa flipa cuando llega aquí y ve que la mano que hizo voto de pobreza y que se comía el pan más duro de todos los panes hoy está repleta de joyas y piedras preciosas". "Santa Teresa flipa cuando llega y ve que la han hecho santa de la raza cristiana y dice: '¡Pero si yo era judía conversa! ¿Cómo que me han hecho santa de la raza cristiana?' Santa Teresa flipa porque ella estuvo en contra del matrimonio y dijo 'antes muerta que casada con un hombre, porque el matrimonio es lo peor que le puede pasar a una mujer (...)'. Hoy se da cuenta de que 400 años más tarde, un tal Primo de Rivera la convierte en patrona de la Sección Femenina, un sitio dedicado a enseñar a las mujeres ser buenas esposas". Argumentando además que Santa Teresa inventó las casas okupas para mujeres para protegerlas de los hombres "porque hasta en el convento se tenía que prostituir, y lo escribe ella en El libro de la Vida", Bezerra terminó asegurando que "si Santa Teresa estuviese hoy aquí les escupiría en la cara a ustedes, a todos los de Vox, uno por uno". El crítico teatral Gabriel Sevilla es quien ha contribuido a hacer virales las palabras del dramaturgo al compartirlas en Twitter: Para mí, la batalla cultural es esto 👇👇👇 A punto de irse, @pacobezerra dice algo que no llevaba preparado. Algo que sólo puedes decir cuando conoces la historia y la has repensado de arriba abajo. Razones y ejemplos concretos que muestran por qué "Santa Teresa no es de ellos". pic.twitter.com/l9q1mNfDqz — Gabriel Sevilla (@_GabrielSevilla) November 24, 2022 Su discurso ha superado las 400.000 reproducciones.

Sigue los temas que te interesan