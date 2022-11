"No queremos vuestro sucio dinero": la réplica de Iglesias a Ayuso tras criticar su nueva televisión

Aunque a la tercera fue la vencida y Pablo Iglesias finalmente será profesor en la Complutense de Madrid, se equivocaban si creían que el exvicepresidente segundo se iba a dar por satisfecho con su actividad docente. Después del éxito que está alcanzando en su pódcast de La Base, ahora el fundador de Podemos pretende montar su propia televisión, Canal Red, y con esa pretensión ha creado una campaña de mecenazgo que está consiguiendo fondos en tiempo récord.

Esto es lo que han estado comentando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha acusado a Iglesias que querer "hacer el mal" a través de su nuevo proyecto. La han grabado diciéndolo fuera de micrófonos cuando acudió este miércoles a la radio para hacer una entrevista. Allí coincidió con Marcos de Quinto y el periodista Javier Negre, y entre los tres han montado el corrillo en el que analizaban el nuevo proyecto del exlíder de la formación morada.

"Está Pablo Iglesias montando un crowfunding para tener una tele", empieza diciendo Marcos de Quinto a Ayuso, que responde sin pensarlo demasiado: "Para seguir haciendo el mal". El expolítico de Ciudadanos le preguntaba entonces a Negre que por qué "no le asesoras un poquito" y la presidenta madrileña intervenía de nuevo para exponer su teoría sobre Canal Red: "Si lo quiere para lo que lo quiere, para que le venga pasta de todos los lados".

Ayuso, Marcos de Quinto y Javier Negre interesados en el crowdfunding de Pablo Iglesias, tal como lo están algunos periodistas "progres" de la cuerda de Antonio Maestre, extraños compañeros de cama. pic.twitter.com/p8R1YHY1Fw — J Rivers (@AliRivers) November 23, 2022

El vídeo se ha ido viralizando en Twitter hasta llegar a manos de Pablo Iglesias que, fiel a su estilo, no se iba a quedar callado y seguramente ha celebrado la campaña promocional que le ha hecho Ayuso sin saberlo. Así, ha publicado las imágenes en su cuenta personal asegurándole a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "seguiremos haciendo el mal" y pidiéndole disculpas por no pedirle "que aportes nada, no queremos vuestro sucio dinero":

Seguiremos haciendo el mal @IdiazAyuso 😈 Disculpa que no te pida que aportes nada en https://t.co/VayBJDd6Db No queremos vuestro sucio dinero pic.twitter.com/jjHrzfM3rV — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 23, 2022

La réplica de Pablo Iglesias ha generado miles de reacciones en Twitter.

