Lluvia de zascas a Pilar Alegría, ministra de Educación, por su pifia lingüística: "Qué nivel..."

Un lapso lo tiene cualquiera, sobre todo cuando uno se expone hablando en público a menudo; pero si eres la ministra de Educación y ese fallo tiene que ver con algo tan básico como la conjugación verbal, no es de extrañar que acabes en la diana de las críticas. Es lo que le ha sucedido a la socialista Pilar Alegría, esta vez en su faceta de portavoz del PSOE, cuando acabó diciendo "producieron" en vez de "produjeron" y se quedó tan ancha.

La pifia la firmó en la rueda de prensa que ofreció este lunes desde Ferraz para tratar diversos temas de actualidad. Alegría señaló al PP, por ejemplo, diciendo que Alberto Núñez Feijóo es un "mandatario maniatado en su propio partido" y que "no opina de nada para no desautorizar a la señora Ayuso, la mujer que de verdad manda". También se ha referido a la manifestación en contra de la gestión sanitaria de Madrid, observando que más de una semana después de la multitudinaria convocatoria "no hemos escuchado ni una sola palabra del líder popular".

La socialista ha puesto en evidencia "la locuacidad de algunos miembros del PP apoyando símbolos franquistas de la dictadura" y ha acusado a los populares de pretender "incumplir la Ley de Memoria Democrática para sortear la resignificación del Valle de los Caídos". Fue en este contexto cuando surgió el gazapo, al contestar las preguntas de la prensa para avanzar que se sancionará en enaltecimiento del fascismo que se ha visto estos días en torno a la efeméride de la muerte del dictador.

"Producieron"

"Lo que hemos visto y descubierto en ciertas manifestaciones, que ya se producieron en distintas ciudades de España ―especialmente aquí en Madrid― fue un enaltecimiento que nos permite tomar medidas desde el Gobierno porque están vulnerando una Ley orgánica", ha dicho la ministra de Educación, sin parecer muy consciente de que tendría que haber empleado la manera correcta para ese tiempo verbal: produjeron. Con todo, desde el PSOE incluso han compartido el vídeo en sus redes sociales sin prever lo que ocurriría después:

Ayer vimos enaltecimientos al fascismo en ciertas manifestaciones.



Esto vulnera la Ley de Memoria Democrática y, por tanto, tomaremos medidas desde el Gobierno.



🌹 @Pilar_Alegria pic.twitter.com/YvHgZIRAL9 — PSOE (@PSOE) November 21, 2022

Y es que, como era de esperar, lo que ocurrió es que los tuiteros se han apresurado a corregir a la ministra de Educación y a mofarse de ella en cientos de comentarios como estos:

Me indigna. De verdad que me indigna. No puedo con estas cosas 😡. Es vergonzoso. — Paloma Bellas Farré (@BellasFarre) November 22, 2022

No sus ríais que sois mu cabritos...que dice Pilar Alegría que "se producieron" y sin pestañear...

Qué nivel!!! pic.twitter.com/tq5UYAlqJE — Casandra (@ofendidita36) November 22, 2022

Pilar Alegría: “Se producieron” Es Ministra de EDUCACIÓN. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/YTHPuhEAwi — Tomás Rico ﻥ (@tomasrp3_) November 22, 2022

"Que ayer se producieron". Y esta es la ministra de Educación. Da una idea del nivel de este Gobierno. pic.twitter.com/obN4PZWqkN — PastraReloaded (@a_lacutre) November 22, 2022

El "se producieron" de la Ministra de Educación, está a la altura del "proponido" del Ministro Garzón. Igualdad. — Fernando Pessoa (@Fernand35932695) November 22, 2022

Con PSOE y Podemos en el gobierno, lo mismo una ministra de Igualdad aprueba una ley que pone en libertad a los violadores, que una ministra de Educación dice "producieron" en vez de "produjeron"



Con PSOE y Podemos es posible cualquier aberración.pic.twitter.com/KO1PeDcKyY — Toro Sentado (@ToroenReposo) November 22, 2022

Proponido.

Producieron.



Lo siguiente cocretas. — Comando España (@Comando22107806) November 23, 2022

Un lapsus que se ha hecho viral con rapidez.

