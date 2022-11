Los zascas a Pablo Motos por su discurso contra Irene Montero: "Paseó a mujeres en ropa interior"

El pasado 21 de noviembre, con motivo de la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ministerio de Igualdad lanzó una campaña con el objetivo de llamar la atención sobre las violencias machistas que gotean a diario en distintos espacios públicos.

El Ministerio presidido por Irene Montero introdujo en el anuncio publicitario situaciones que se habían producido en realidad, haciendo un claro guiño a las actitudes machistas como la de los alumnos del Colegio Mayor Elías Ahuja. Entre los ejemplos que plasmaba el anuncio se mostraba también a un streamer y a un presentador de televisión. Fue por este último ejemplo por lo que Pablo Motos se dio por aludido: “El Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros en una campaña de televisión para llamarme machista. Me parece una vulgaridad, porque se lo llaman a todo el mundo, pero es que a mí me han hecho un anuncio en la tele”, dijo Motos.

En el spot aparece el presentador de televisión preguntando a la invitada si “utiliza ropa interior sexy o cómoda” cuando duerme. Motos se ha visto interpelado porque fue él quién en el año 2016 le formuló esta cuestión a Elsa Pataky. Sobre la campaña, el director, ha añadido: “Gastarse más de un millón de euros del dinero de los españoles, estando el país como está, es indecente”.

Pablo Motos en El Hormiguero.

El presentador dedicó más de 10 minutos a responder a la Ministra de Igualdad con la compañía de Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y Tamara Falcó. Ironizando, aseguraba que “tiene su parte divertida” y que por eso iban a “analizarlo de verdad''.

“El Ministerio de Igualdad miente, vamos a ver todas las veces que he preguntado a hombres cosas parecidas”. El programa emitió entonces una pieza recopilando todas las veces que Pablo Motos preguntó a hombres sobre cuestiones similares. Sergio Dalma, Maluma, Miguel Ángel Silvestre o Pablo Chiapella fueron algunos de los rostros que aparecieron en el vídeo.

Con todo esto sobre la mesa, Motos se ha decantado por zanjar el tema: “No tengo nada más que añadir, queda esto claro. No me quiero enfadar”. Antes de acabar añadió: “El feminismo es necesario, y no es de ningún partido político. Es un movimiento social que tiene que pasar, pero no es ni de estos ni de aquellos”, ha añadido.

Ya con Motos en un segundo plano, los colaboradores dieron su opinión, Roca aseguró que “me escandaliza muchísimo que esta publicidad la haga un Ministerio”, Pardo señaló que “no es la política que nos merecemos”, del Val reivindicó “el sumo cuidado con el que preparan las preguntas, por eso viene todo el mundo” y Falcó simplemente calificó la campaña como “de mierda”, destacando el coste.

Las redes sociales han criticado la actitud de Motos y su falta de autocrítica señalando, incluso, que estaba haciendo lo que realmente criticaba la campaña y recordando otros momentos.

Al final Pablo Motos y El Xokas han hecho que la campaña del Ministerio de Igualdad sea un éxito: se exponen actitudes machistas, se dan por aludidos, y en lugar de disculparse hacen exactamente lo que denuncia la campaña, decir: "¿Quién, yo? Yo no he sido"... ¿Entonces quién? — Gema MJ (@gmaemejota) November 25, 2022

Si los Pablo Motos, Tamara Falcó y compañía les ofende un anuncio del ministerio de Igualdad, es que porque el anuncio cumple su función, como dice el dicho, quien se pica, ajos come. — Miguel Targaryen. (@Miguelahc92) November 25, 2022

Dios, qué vergüenza ajena absolutamente todo en este vídeo y especialmente cuando Pablo Motos dice "no le demos más importancia" después de dedicar 10 minutos de programa a ello https://t.co/aKc9Dr8Lay — Noemí López Trujillo (@nlopeztrujillo) November 25, 2022

El mismo programa que paseó a mujeres en ropa interior mientras mostraba en directo las pulsaciones de un actor y el presentador. https://t.co/y9QUhe05oI — Jose Manuel Sánchez 🏳‍🌈 (@jose_manuelsn) November 25, 2022

Empezar el discurso criticando que la campaña #EntoncesQuien del Ministerio de Igualdad ha costado 1M€ para darle 10 minutos de promoción en el programa con mayor audiencia del prime time: creo que consigue el objetivo contrario que pretende Pablo Motos, ¿no?



Abro hilo 🧵👇 https://t.co/OqRjN9E40m — Elías Denche 🌍🌳🌊🏔️ (@EliasDenche) November 25, 2022

Que Irene Montero se ha gastado 1 millón de euros en meterse con Pablo Motos?? Poco me parece — palmer 🍃 (@manupalmer) November 25, 2022

Además lo curioso es que aluda a la entrevista con Elsa Pataky y no a ésta con Mónica Carrillo pic.twitter.com/3MdbhiQl8C — Val (@_xystoforo) November 24, 2022

