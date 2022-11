Así es el polémico nuevo anuncio de Igualdad: 'dispara' al Elías Ahúja y señala a los hombres

El Ministerio de Igualdad ha presentado este lunes la campaña con motivo del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, difundiendo un anuncio en el que señalan comportamientos machistas y violentos que han sido noticia: desde las torpes confesiones de El Xokas que banalizaban el abuso hasta los gritos desde el colegio mayor Elías Ahúja de Madrid, pasando por la defensa que la afición del Betis hizo de Rubén Castro, acusado de maltrato, entre otras polémicas.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha comparecido junto a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, explicando que la campaña de concienciación se dirige por primera vez a los hombres un 25-N, interpelándolos con una pregunta: "¿Entonces quién?". La idea es identificarlos como causantes de las violencias contra las mujeres y, al mismo tiempo, como parte imprescindible para erradicarlas, precisan desde el Ministerio.

"Es una campaña que sienta un precedente en el tipo de campañas de sensibilización de políticas públicas contra la violencia machista que se han hecho en España", ha avanzado Rodríguez, ahondando en que "llevamos décadas en las que fundamentalmente se les ha lanzado un mensaje a las mujeres, que son necesarios, pero había un mensaje que flotaba en el aire: ¿cuál es el papel de los hombres en la lucha contra el machismo?".

Un machismo viral

La agencia Ogilvy Madrid es la responsable de la campaña, que pretende romper "la complicidad del pacto entre caballeros, un pacto que trasciende orígenes, ideologías, características sociales y generacionales, y que necesita siempre de la complicidad del grupo para la perpetuación de los privilegios", analiza el Ministerio de Igualdad, fijando como objetivo a los hombres que quieren dar un paso adelante e implicarse en la lucha contra el machismo:

1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.



Si no vas a hacer nada para pararlo,#EntoncesQuien? pic.twitter.com/Ni5HcnIcfb — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) November 21, 2022

Al inicio del vídeo se ve a un streamer que, sin lugar a dudas, representa a El Xokas. No en vano, el gallego estuvo en el foco de la polémica al contar como una anécdota de ligoteo que un amigo suyo fingía estar borracho mientras bebía zumos para aprovecharse de las mujeres por la noche. También se señalan las preguntas machistas de algunos periodistas a artistas mujeres, como sucedió alguna vez en El Hormiguero de mano de Pablo Motos entrevistando a Las Chicas del Cable.

Tampoco se libra la afición del Betis, que llegó a corear en el campo "Rubén Castro alé, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien", cuando se abrió juicio oral contra el futbolista por un presunto delito de malos tratos a su pareja. Finalmente, se retrata el caso más actual de todos: los gritos de la ceremonia de iniciación del Elías Ahúja y el polémico vídeo con el que España se enteró de lo que allí sucedía impunemente en nombre de la tradición.

"Tenemos la firme creencia de que sin los hombres no vamos a ser capaces de acabar con el machismo y con la violencia contra las mujeres; por eso hemos querido en esta campaña lanzar una pregunta fundamental para que el sujeto emisor no sea el Ministerio de Igualdad, ni las feministas, sino que sean hombres hablando a hombres. Una sociedad que no valida a los machistas", ha valorado Ángela Rodríguez. El vídeo ha superado ya las 200.000 reproducciones en Twitter en apenas cuatro horas desde su difusión.

