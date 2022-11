Test de personalidad: dinos cuál es tu fruta favorita para averiguar algo nuevo sobre ti

Acertijos visuales y test de personalidad son unos de los entretenimientos del momento. Este tipo de publicaciones, que se hacen virales con rapidez, están gozando de un inesperado éxito gracias a las redes sociales. Suponen además un divertimento para todo tipo de personas: las que quieren poner a prueba sus destrezas encontrando objetos ocultos y retando a sus amigos, y las que están interesadas en conocerse un poco mejor a sí mismas. Estos días hemos publicado 'Conoce tu propósito en la vida con solo decir qué chocolate te gusta más en este test de personalidad' y 'Nuevo test viral de personalidad: escoge una puerta para conocer cuál es tu mayor miedo', pero hoy te animamos a que nos digas cuál es tu fruta favorita para averiguar algo nuevo sobre ti.

No, esta vez no vamos a retarte con imágenes imposibles y búsquedas. Lo único que vamos a pedirte es que nos digas cuál de las ocho frutas que te mostramos en la imagen es tu preferida. Recordaremos la ilustración a continuación y mientras puedes ir pensándolo si todavía no lo tienes claro o te decantas por varias. En esta ocasión no vale elegir más de una, porque solamente hay una explicación para cada una de ellas. Tómate tu tiempo y fíjate bien en sus formas, puesto que de tu elección va a depender lo que tenemos que decirte acerca de tu personalidad, lo bueno y lo malo, por eso debes ser sincero y elegir una de las caras del uno al seis.

Con este test de personalidad podrás saber algún dato sobre ti mismo que ignorabas o no apreciabas, sobre aquellos escollos que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida y sobre la opinión que los demás tienen de nosotros. Tal y como advertimos en este tipo de test de personalidad virales, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. De hecho, lo gratificante de estas pruebas es que te ayudan a hacer una reflexión sobre tu personalidad o aspectos de nuestra vida que no siempre analizamos.

Imagen del test

Tu fruta favorita dice más de ti de lo que crees.

Resultados del test

Una vez que hayas escogido una de las ocho frutas que te proponemos, podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

1. Manzana

La manzana es una de las frutas más consumidas en el mundo y una de las más saludables. Si esta fruta es tu favorita es que eres consciente del necesario cuidado de tu salud. Es probable que seas una persona atlética, con actividad física, y que seas disciplinado en tus rutinas para cuidar cuerpo y mente. También eres carismático, franco y extrovertido, disfrutando de la vida con entusiasmo.

2. Mango

El mango es una fruta que cada vez se consume más en nuestro país. Si es tu favorita, seguramente seas una persona testaruda y un poco cabezota. Te cuesta reconocer tus errores y tienes puntos de vista muy sólidos sobre los problemas. También eres una persona muy lógica y prefieres el pensamiento racional para permitir que los sentimientos no nublen tus decisiones.

3. Naranja

La naranja es otra de las frutas con más éxito, sobre todo ahora que está de temporada. Si es esta tu favorita es porque seguramente seas una persona paciente y perseverante, que demuestras seriedad en tu día a día y te esfuerzas por conseguir tus objetivos vitales. No haces promesas vacías y eres digno de confianza, además de reflexivo.

4. Pera

La pera también es otra de las imprescindibles en el frutero y si es tu favorita quiere decir que desbordas energía y siempre estás activa, necesitando estimulación constante. Eres inquieto y te enfadas con facilidad, además de emprender muchas tareas que te desmotivan y acabas dejando a un lado. Tienes virtudes como la empatía, la sensibilidad y la alegría.

5. Cereza

Si es la cereza tu fruta favorita es porque eres una persona imaginativa, con mucho mundo interior, quizás introvertida y reservada. Te cuesta hablar de tus sentimientos, pero eres encantadora con la gente a la que conoces bien. Te ven como alguien leal, tranquilo y optimista.

6. Plátano

Si, por el contrario, prefieres el plátano es porque tu salud no está entre tus prioridades. Sí, te cuidas, pero no te obsesionas y prefieres vivir la vida. Eres una persona positiva y con esperanza, cálida y de buen corazón. Eres amable, educado y respetuoso y, de hecho, a menudo se aprovechan de ti por tu buen carácter, pero aprendes rápido y no repites los errores.

7. Sandía

Una de las reinas del verano, si la sandía es tu bocado predilecto es que eres una persona trabajadora, organizada e inteligente. Te caracterizas por ser eficiente en todas las empresas que te proponen o te propones tu misma, con creatividad a raudales y capacidad de adaptación a todas las circunstancias aunque no sean favorables.

8. Limón

Si el sabor del limón es de tu gusto por encima del resto significa que te gusta el orden y valoras mucho la higiene. Mantener las cosas ordenadas y limpias, especialmente tu casa y tu lugar de trabajo, ayuda a que tu entorno haga lo mismo. Tienes una naturaleza organizativa y eres una persona con mucha creatividad.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

