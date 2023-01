Paula Echevarría tiene el abrigo militar perfecto para protegerse del frío que asola Madrid

Los expertos en moda e influencers defienden siempre que pueden que un buen complemento es capaz de cambiar cualquier estilismo. Del mismo modo, hay piezas que sirven para todo y se pueden lucir en un sinfín de situaciones posibles. Paula Echevarría (45 años) lo sabe bien.

Cuando se trata de moda, la actriz no suele defraudar. Así lo demuestran los cientos de comentarios que recibe casi a diario en su perfil de Instagram, convertido en un escaparate de ropa virtual.

En una de sus últimas publicaciones, la influencer, y exmujer de David Bustamante (40), ha vuelto a dejar patente que es única para lucir complementos versátiles, cómodos y prácticos.

Teniendo en cuenta el frío polar que asola Madrid en las últimas horas, Paula Echevarría tiene la solución perfecta: un abrigo militar que, además de protegerte de las bajas temperaturas, te hace ir a la moda.

"Walking down the street" -caminando por la calle, en castellano-, postea la actriz e influencer en su red social Instagram, acompañando el texto con una sesión fotográfica improvisada en plena calle, en la que luce el abrigo desde distintos ángulos.

Este complemento pertenece a una de sus firmas fetiche: Space Flamingo. Tal y como se puede leer en la página web, se trata de un abrigo "de corte semi entallado. Cierre mediante botones personalizados. Falsos bolsillos con tapeta. Cuellos, trabillas de hombros y tapetas de bolsos en terciopelo granate. Abertura en espalda. Escudo bordado en delantero derecho. Forro interior personalizado con el escudo de la colección".

Cuesta 425 euros. Está fabricado en poliéster, rayón y spandex, así como disponible en diferentes tallas. Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Qué preciosa estás", "Me encanta el abrigo", "Qué guapa estás". Eso sí, el precio no es del agrado de todo el mundo: "Muy bonito, pero el precio del abrigo es el sueldo de una persona cobrando una pensión". Y otro seguidor le hace ver: "Estás muy delgada".

