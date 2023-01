El príncipe Andrés busca reabrir su caso de abuso sexual y recibe el apoyo de Maxwell desde prisión

Ghislaine Maxwell (61 años) pasará los próximos 20 años de su vida en prisión por ayudar a Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de menores de edad. La exsocialité fue declarada culpable en un caso en el que también se vio involucrado el príncipe Andrés (62), a quien ahora protege. Así quedo demostrado en su primera entrevista televisada desde su arresto en 2020.

Además de desvelar su rutina diaria en la cárcel, Maxwell ha hablado del caso y defiende al hijo de Isabel II, acusado de haber abusado sexualmente la estadounidense Virginia Giuffre cuando era una adolescente de 17 años.

"No soy la persona que retratan... La más cruel, mezquina y horrible ejecutora... Me siento completamente divorciada de la persona a la que se refiere la gente y habla de ella", dice en Ghislaine Behind Bars (Ghislaine entre rejas), un programa especial que emitió Talk TV la noche de este pasado lunes, 23 de enero.

Durante la conversación, Ghislaine Maxwell pone en duda los testimonios de Virginia Giuffre y niega la conocida fotografía en la que aparece el príncipe Andrés cogiendo a la joven por la cintura. La exsocialité también es protagonista de la instantánea. En su caso, mira sonriente a la cámara desde un segundo plano. "No tengo ningún recuerdo de ellos juntos y no creo que esa imagen sea real", comenta.

En su argumento, Maxwell sostiene que "no hay" un negativo de la fotografía y que solo existen "copias de copias". Según la reclusa, la instantánea que todos conocen tiene retoques de Photoshop.

No es la primera que la conocida madame defiende públicamente a Andrés de York. El pasado octubre concedió una entrevista al periódico británico Daily Mail, en la que expresó: "Me siento tan mal por él... Sigo lo que le está pasando. Está pagando un precio muy alto. Lo considero un querido amigo y me preocupo por él"

La última entrevista con Ghislaine Maxwell ha salido a la luz al mismo tiempo que los medios británicos informan que el príncipe Andrés estaría pensando en revocar el acuerdo al que llegó hace casi un año por el caso que enfrentó contra Virginia Giuffre. Aquel pacto lo libró de sentarse ante un juez, pero lo obligó a pagar una millonaria cifra.

Según los medios locales, el duque de York ha consultado con algunos abogados la posibilidad de que Virginia Giuffre se retracte. Aunque el caso parecía haberse cerrado, dio un giro inesperado después de que la estadounidense retirara una demanda por difamación que había interpuesto contra el abogado y profesor Alan Dershowitz al admitir que podía haber cometido un error al identificarlo y acusarlo de abuso.

Sobre este hecho también se ha pronunciado Ghislaine Maxwell en su entrevista. "Una vez que te retractas de los hombres contra los que haces reclamos basándote en que tu memoria es defectuosa, tienes que cuestionar todo lo que dice", comenta la exsocialité, arrestada en 2020.

A pesar de estas nuevas historias, el fiscal Spencer Kuvin, defensor de las víctimas de Jeffrey Epstein, considera que son escasas las posibilidades de que el príncipe Andrés consiga anular el acuerdo millonario al que llegó con Virginia Giuffre para zanjar el caso. Cabe recordar que a lo largo del proceso el duque de York nunca admitió las acusaciones de la víctima.

