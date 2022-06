Así es la prisión de Ghislaine Maxwell: inspiración de 'Orange Is The New Black', música, jardinería y deporte

Ghislaine Maxwell (60 años) pasará los próximos 20 años de su vida en prisión por ayudar al que fuera su pareja, Jeffrey Epstein, a abusar sexualmente de menores de edad. La exsocilité fue declarada culpable de cinco cargos el pasado diciembre, pero no fue hasta este pasado martes, 28 de junio, cuando se dio a conocer el período que permanecerá en la cárcel.

Maxwell fue detenida hace dos años en su mansión de New Hampshire y desde entonces ha permanecido en prisión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Sin embargo, ahora, por recomendación de la jueza Alison Nathan y petición de los abogados penalistas, sería trasladada a la Institución Correccional Federal de Danbury en Connecticut.

El futuro hogar de Ghislaine Maxwell es una de las cárceles de menor seguridad en Estados Unidos e inspiración de Orange Is The New Black. Y es que Piper Kerman, la autora del libro en la que se basa la popular serie de Netflix, estuvo encarcelada allí en 2004 por blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

Vista aérea de la Institución Correccional Federal de Danbury en Connecticut.

Según ha informado un experto a los medios estadounidenses, para Maxwell esta cárcel sería 'Disneyland', en comparación con el centro en el que ha vivido sus últimos dos años. Y es que la Institución Correccional Federal de Danbury, con prisiones separadas para hombres y mujeres, tiene su propia pista de atletismo, un campo de béisbol y un área natural con senderos. También una biblioteca y una capilla.

Los reclusos, además, tienen acceso a una amplia variedad de pasatiempos artesanales y música. Por otro lado, pueden llevar a cabo entrenamientos en circuito, ejercicios aeróbicos, clases de gimnasia y actividades de jardinería. La que se convertiría en la prisión de Maxwell también ofrece acondicionamiento físico para los reclusos de más de 50 años.

En su tiempo libre -cuando no están dormidos ni llevando a cabo alguna actividad de trabajo- los presos pueden disfrutar de cualquiera de las instalaciones de esta institución. Sin embargo, de momento se desconoce si Ghislaine Maxwell haría uso de ellas. Primero, los psicólogos deberán evaluar si necesita estar bajo vigilancia suicida y aislada de otros prisioneros, debido a sus conductas pasadas.

Aunque la jueza y los abogados penalistas recomiendan la Institución Correccional Federal de Danbury, los abogados de Maxwell temen por la seguridad de la exsocialité. Según el equipo legal, por fama o dinero, la que fuera mujer de Jeffrey Epstein podría recibir amenazas de muerte.

Escena de 'Orange Is The New Black', serie inspirada en la Institución Correccional Federal de Danbury. Netflix

Desde que fue arrestada en New Hampshire, los abogados de Ghislaine Maxwell han luchado para mejorar sus condiciones. A pesar de la negativa de los funcionarios, el equipo que ha acompañado a la exsocialité denunció tratos injustos a su defendida. Entre otras cosas, la pareja de Epstein se quejó de alimañas y olor a aguas residuales sin tratar en su celda.

Caso Epstein

Maxwell fue arrestada en julio de 2020 y en varias ocasiones se le ha negado la libertad bajo fianza. Un año y medio después, en diciembre de 2021, el jurado popular la declaró culpable de cincos delitos de tráfico sexual. Entre ellos el de reclutar y preparar a cuatro niñas para tener encuentros sexuales con el fallecido magnate, dentro de una trama de abusos que se prolongó entre 1994 y 2004.

Hace apenas una semana, los fiscales calificaron la conducta de Maxwell como "sorprendentemente depredadora" y aseguraron que merecía pasar al menos 30 años tras las rejas. Su defensa, en cambio, hablaba de cinco años y medio, argumentando que estaba siendo el chivo expiatorio de los crímenes de Epstein y que ya había pasado un tiempo significativo en la cárcel.

La red de corrupción de menores de Epstein y Maxwell fue uno de los casos de más alto perfil tras el movimiento #MeToo, que alentó a las mujeres a hablar sobre el abuso sexual, a menudo a manos de personas ricas y poderosas. El magnate también estuvo condenado a prisión, pero en 2019, mientras esperaba por su propio juicio, se suicidó en su celda de Manhattan.

