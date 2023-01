El espectacular vestido 'made in Spain' de Carmen Lomana que enamoraría a la reina Letizia

Este pasado viernes, día 20 de enero, se celebraron dos cosas: el día de San Sebastián -con sus fiestas increíbles y sus tamborradas históricas- y el título de la canción de La Oreja de Van Gogh, que, un año más, fue trending topic en España: "En el momento que vi tu mirada buscando mi cara / la madrugada del 20 de enero saliendo del tren".

Más allá de eso, hay otros muchos eventos en nuestro país en estos días. La Feria Internacional de Turismo - Ifema Madrid, Fitur, ha vuelto a la normalidad tras los años de pandemia y está siendo todo un éxito: el mejor escaparate posible del turismo español. Entre las invitadas a los diferentes actos que se celebran en el contexto de Fitur, Carmen Lomana (74 años).

La socialité, una de las mujeres más elegantes de España, seleccionó para el Wanderlust Madrid 2023 un espectacular vestido del que EL ESTILO de EL ESPAÑOL conoce todos los detalles. Una pieza de costura que, por motivos que desvelaremos a continuación, podría enamorar a la mismísima reina Letizia (50).

Para la ocasión, Carmen Lomana seleccionó un vestido de la firma The 2nd Skin Co., una de las habituales en el vestidor de la Reina para actos tan importantes como la gran ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2021.

El de la empresaria es un vestido midi, con manga larga en jacquard; con corte a la cintura, amplio volumen en la falda y costuras centrales rematadas en vivo de cordón. Según se desliza en la página web de la forma, está disponible en verde y negro. Y su precio es 1.200 euros.

Modelo con vestido de la firma The 2nd Skin Co.

La firma que lideran Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, The 2nd Skin Co., es una de las clásicas de la pasarela madrileña -Mercedes Benz Fashion Week Madrid-, decidieron en sus últimos desfiles que hay otra forma de mostrar las colecciones que no solo visten a mujeres españolas, Jennifer Lopez (53 años), Zendaya (26) o Lily Collins (33) son grandes admiradoras de sus diseños, que han lucido sobre las alfombras rojas.

"Nuestra intención es confeccionar prendas que te hagan sentir diferente, especial", para no pensar que vas "uniformado", que se pueda combinar con otras presentes ya dentro del armario, que "tengan larga vida y con las que una mujer se sienta importante. Apostar por lo que se sale de lo habitual", desvelaron en una entrevista a finales de 2021.

