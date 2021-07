Jennifer Lopez (52 años) y Ben Affleck (48) ya no se esconden. Este sábado, con motivo de su cumpleaños, la cantante ha compartido una romántica fotografía junto al actor que ha revolucionado las redes sociales. Se trata del primer posado al lado del intérprete desde que se dieron una segunda oportunidad.

La instantánea forma parte de un álbum de Instagram, en el que la artista ha desvelado cuál ha sido su plan de cumpleaños. Para celebrarlo, Jennifer Lopez ha estado en altamar junto a su compañero más especial. Las imágenes, además de llamar la atención por el apasionado beso que se ha dado con Ben Affleck, han dejado en shock a sus seguidores por lo espectacular que luce Jlo a los 52 años. Para la ocasión, escogió un bikini estampado en rojo y naranja que completó con un kaftan floreado y un sombrero.

El apasionado beso entre Jennifer Lopez y Ben Affleck del que todos hablan. Instagram

Jlo ha evitado hacer mención a Ben Affleck, quien se ha mantenido al margen y no ha dejado algún comentario. En su perfil personal, el actor también ha llevado su reconciliación con máxima discreción y hasta la fecha no ha dejado de rastro de su relación con la intérprete de On the floor. Aun así, la fotografía no ha pasado desapercibida y ha emocionado a miles de fans que esperaban por ella desde hace varias semanas. Entre los más de cinco millones de likes que ha recibido la cantante, se encuentran los de reconocidas personalidades de España y fuera de nuestras fronteras. Destacan los de Georgina Rodríguez (27), Edurne (35), Chiara Ferragni (34) o Kourtney Kardashian (42).

La fotografía que todos estaban esperando ha llegado un mes después de que Page Six confirmara en exclusiva el rumor que llevaba circulando en los medios de comunicación. El portal estadounidense publicó unas imágenes en las que veía a la pareja besándose durante una fiesta en Malibú. Las instantáneas fueron captadas durante la celebración de cumpleaños de la hermana de Jennifer Lopez, que celebraba su 50 cumpleaños rodeada de los suyos. Este día, también festejaba sus años Marc Anthony (52), con quien Jlo sigue manteniendo muy buena relación pese a su divorcio.

Su primer romance

Jennifer Lopez y Ben Affleck iniciaron su relación en 2002 y estuvieron un tiempo comprometidos. Sin embargo, su romance llegó hasta septiembre de 2003 cuando decidieron romper. Su historia de amor entonces no pudo ser y en enero de 2004 confirmaron su separación. En aquel momento, la cantante le dio otra oportunidad al amor cuando Marc Anthony llegó a su vida. Con él se dio el 'sí, quiero' y tuvo dos hijos en común. Su matrimonio duró varios años, pero en 2014 decidieron separarse. Desde entonces, se vinculó a la neoyorquina con distintos hombres.

Ben Affleck y Jennifer Lopez, en una imagen captada a comienzos de julio. Gtres

El último, el exjugador de béisbol Alex Rodríguez (45), con quien tuvo un noviazgo de cuatro años hasta el pasado marzo. En abril anunciaron su separación por la falta de confianza de ella en el exjugador, rompiendo así su compromiso matrimonial. Por su parte, Ben terminó su relación sentimental con Ana de Armas (32) en enero de este mismo año. La pareja, que oficializó su historia de amor en plena pandemia con unas románticas imágenes paseando por Los Ángeles, decidión emprender caminos separados y poner punto final a su relación sentimental, justo cuando se cumplía un año de su romance.

Ahora Jlo y Ben han retomado aquel noviazgo que dejaron en 2004 y disfrutan de uno de los mejores momentos de su vida. Así lo demuestran las imágenes difundidas en los últimos días de las que se ha hecho la prensa internacional.

