Jennifer Lopez, la "Benjamin Button latina": las fotos que revolucionan las redes en una fecha especial

20 años, dos décadas exactamente han pasado desde que Jennifer Lopez (51 años), la artista latina más influyente de los últimos tiempos, recibiera el bautismo popular e internacional de JLo. Esa abreviatura, esas tres significativas letras, tiene un sentido.

Y es que JLo es el título del segundo álbum de estudio de Jennifer Lopez, que fue lanzado el 24 de enero de 2001 por la discográfica Epic Records. Este disco debutó en el número #1 en la lista Billboard 200 y su primer single, Love don't cost a thing, alcanzó el peak en la tercera posición en la misma lista, pero en su versión de temas, Billboard Hot 100.

Más allá de méritos musicales en la industria -las cifras hablan por sí solas-, JLo ha querido celebrar esta bonita efemérides publicando algunas fotografías en su cuenta de Instagram. Unas imágenes que han revolucionado las redes sociales por dos puntos importantes.

El primero de ellos, el que todo el mundo sabe: el tiempo vuela. ¿Quién no se recuerda a sí mismo cantando Love don't cost a thing o viendo cómo Jennifer Lopez se despojaba de objetos de lujo caminando por una paradisíaca playa mientras exclamaba que su amor no se compraba?

El segundo, Jennifer Lopez se ha hecho un homenaje a sí misma demostrando que puede que el tiempo pase para todos, pero no para ella. "Mientras reflexiono sobre el hecho de que es el 20 aniversario de JLo, sólo quiero agradeceros a todos el hecho de que hayáis estado conmigo, amándome y apoyándome en todos mis altibajos. ¡¡Muchas gracias por todo el amor de los últimos 20 años!! ¡Os quiero mucho! #MyLoveDontCostAThing #SigoSiendoLaMismaChica", ha escrito la artista ante sus más de 139 millones de seguidores.

En la secuencia de imágenes, JLo posa en el que parece el mismo escenario donde grabó el videoclip para el citado hit. La diva del Bronx luce una camiseta al estilo principios de los 2000 con una ilustración que reza Jennifer Lopez - JLo y una foto de la cantante impresa. Además, unos jeans en color blanco, tal y como aparecen en el vídeo original.

La peluquería y el maquillaje también son prácticamente idéntico al de hace 20 años. Los comentarios en las dos publicaciones no se han hecho esperar. "Forever young" ("Siempre joven"), apuntaba en coreógrafo Kevin Maher o "Vale, estoy convencida... Eres la versión latina de Benjamin Button", deslizaba la bailarina Danielle Polanco (35), haciendo un guiño directo a la película de Brad Pitt (57), El curioso caso de Benjamin Button, donde el protagonista nace como un hombre mayor en Nueva Orleans y rejuvenece con el paso del tiempo.

Jennifer Lopez no deja de ser noticia por sus logros y sus éxitos personales y laborales. Hace apenas unos días se convertía en protagonista absoluta de la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden (78), cuando se subió al escenario improvisado en el Capitolio de Washington y entonó This Land Is Your Land (Esta tierra es tu tierra) y America the Beautiful (América la bella), una de las canciones patrióticas por excelencia en América del Norte.

