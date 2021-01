Marisa Jara y Miguel Almansa rompen su relación tras un año juntos

Parece que no corren buenos tiempos para la modelo y diseñadora Marisa Jara (40 años) al menos en lo que al plano personal corresponde. La sevillana ha tomado la decisión de romper con su pareja, el asesor inmobiliario Miguel Almansa, tras algo más de un año juntos. Los motivos principales del quiebre sentimental entre ellos están basados en las fuertes discusiones que tenían en los últimos tiempos de su romance.

Una situación insostenible y que ha llevado a la andaluza a tomar la determinación de acabar con este amor, pese a las manifestaciones públicas en las que confesaba su deseo común de convertirse en padres de un niño. Según publica, ¡HOLA! Marisa Jara regresó sola a Sevilla tras su participación en el programa Viva la vida el pasado domingo 17 de enero mientras que su exnovio, Miguel Almansa, abandonaba por su cuenta el hotel que compartían en ese momento.

Miguel Almansa y Marisa Jara durante un paseo por Sevilla. Gtres

Marisa Jara y Miguel Almansa se presentaron oficialmente como pareja en julio del año pasado en la premier de la película La lista de los deseos, del director Álvaro Díaz Lorenzo y protagonizada por las actrices María León (35), Victoria Abril (61) y Silvia Alonso (30). La pareja no llevaba demasiado tiempo entonces, pero en aquellos meses de inicio superaron una dura prueba: el confinamiento.

Marisa y Miguel vivieron juntos los casi tres meses de encierro de marzo a junio debido a la pandemia de coronavirus. La modelo y el broker inmobiliario se protegieron de la Covid-19 desde una casa ubicada en la localidad onubense de El Rompido. "¿Por qué no? Dicen que tres meses juntos de confinamiento son como dos años", declaraba Marisa ante los medios de comunicación en la presentación del filme.

Después de unos tiempos convulsos en los que la maniquí ha luchado contra un tumor, Jara tenía la ilusión de convertirse en madre. Si bien al principio pensaba hacerlo sola, la ilusión de Miguel Almansa a su lado provocó que construyeran ese hermoso plan juntos. "Estamos muy ilusionados por empezar el tratamiento. Toda una aventura... Hemos pasado los análisis y ya comienzo con las hormonas. Tengo que estar tranquila porque el cuerpo se revoluciona. Ya pasé por esto y sé lo que es", declaró hace la modelo curvy tras ser interceptada por los medios de comunicación a la salida de una clínica de fertilidad en el centro de la capital hispalense.

Sus baches de salud y el tiempo de confinamiento han provocado que las pruebas médicas respecto a su embarazo se ralenticen, algo que preocupa a la modelo, aunque acepta y asume el futuro con resignación. "No pienso en el futuro ni me planteo más allá. Las metas, a corto plazo. Y si veo que no he tenido suerte, intentaré buscar otras opciones como la adopción, pero no voy a hundirme", relataba respecto a su futura maternidad.

