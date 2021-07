Letizia recupera su vestido personalizado de Carolina Herrera para la celebración del Día de Santiago

Día grande en Santiago. Este domingo, 25 de julio es la fiesta del apóstol de la Familia Real (no al completo, porque recordamos que los eméritos son parte de ella). Letizia (48 años) y Felipe VI (53) han viajado juno a sus hijas hasta la capital gallega para hacer la tradicional ofrenda al Santo. Los Reyes han posado en la plaza del Obradoiro acompañados de la Princesa de Asturias (15) y la Infanta Sofía (14).

Lo que siempre nos llama la atención es el don que tiene Letizia. La Reina es una verdadera equilibrista, caminar con semejantes tacones por el empedrado de la plaza sin partirse un tobillo es algo que siempre nos alucina. Este domingo, además, eran especialmente altos y finos. Firmados por la línea CH, de Carolina Herrera, hecho en ante rosa y destalonados.

Letizia ha lucido el vestido que llevó en los Premios Princesa de Asturias 2017. Gtres

Es verdad que esta vez hemos empezado por el final del look, los zapatos, pero es que siempre nos deja atónitos esa capacidad de la esposa de Felipe VI. Pero en definitiva los salones de Carolina Herrera eran sólo el accesorio del vestido que ha lucido esta mañana en Santiago.

Se trata de un diseño de la misma marca que estreno en los Premios Princesa de Asturias de 2017. Es una prenda confeccionada en gasa, color nude, personalizada al gusto de la Reina de aquella temporada. El modelo original era de manga corta, con botones, cuello y es más largo. Un vestido con un valor cercano a los 6.100 euros. Sin embargo, al tratarse de una creación customizada y adaptada a la figura de Letizia, su valor es mayor, casi con total seguridad. Es la segunda vez que lo luce, así que no lo ha amortizado mucho que se diga.

Los tacones que ha escogido la Reina también están firmados por Carolina Herrera. Gtres

Los pendientes eran los de brillantes, tan xxs, que han pasado completamente desapercibidos, a pesar de llevar la melena recogida en un moño bajo con raya al medio al estilo bailarina.

Un look correcto para una mañana especial para los gallegos. La Reina comienza así sus vacaciones, aunque no viajarán a Mallorca hasta el próximo fin de semana. Sin embargo, la agenda de la Familia Real no muestra ningún acto para Letizia en toda la semana.

