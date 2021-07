Alexia de Holanda, princesa de la 'discordia': el plan para destacar entre sus hermanas que jamás aplicará Leonor

En poco más de un mes Leonor de Borbón (15 años) comenzará una nueva etapa alejada de su familia. La princesa de Asturias se marchará a Gales para continuar con su formación en el UWC Atlantic College, una institución que durante años ha acogido a varios miembros de las casas reales y que próximamente contará con otras dos alumnas royals. Además de la heredera al trono español, el colegio tendrá entre sus estudiantes a Alexia de Holanda (16), la hija más polémica y rebelde de Máxima (50) que nada tiene que ver con la forma de ser de la primogénita de Letizia (48).

Mientras que Leonor tiende a mostrar una imagen más 'dulce' o 'correcta' -sobre todo, en actos oficiales- Alexia se presenta más 'irreverente' y 'arriesgada', una actitud que le ha permitido destacar entre sus hermanas, Catalina Amalia (17) y Ariadna (14), y que la posiciona como la princesa de la 'discordia'. Aunque no será ella quien herede el trono de los Países Bajos, su nombre tiende a acaparar más titulares por esa misma forma de ser que le ha valido de estrategia y la ha hecho destacar en su familia.

El pasado fin de semana, de hecho, Alexia de Holanda se convirtió en una de las protagonistas de la prensa internacional por el estilo que llevó en el tradicional posado veraniego de los Orange. Este año, las fotografías no solo llamaron la atención por la elección de los colores de los Reyes y sus hijas, sino también por sus atuendos. Todos, a excepción de la futura compañera de clase de Leonor, apostaron por looks casuales con acertados complementos que les permitieron lucir elegantes en unas imágenes que, si bien se desmarcan del estricto protocolo, no dejan de ser importantes para la familia.

Alexia de Holanda, por su parte, decidió dejar a un lado esa sobriedad y se decantó por un estilo menos elegante que se posicionó como el más llamativo de la jornada. La segunda hija de los Reyes evitó el clasicismo y destacó por su look deportivo, compuesto por unos pantalones anchos en color verde, top holgado y zapatillas blancas. Así, continúo con un plan que viene siguiendo desde hace unos meses y que le ha funcionado muy bien. Al menos, a nivel mediático.

El pasado mes de mayo, Alexia también fue protagonista de la prensa por su estilo 'atrevido' en la celebración pública del 50 cumpleaños de su madre. Entonces se mostró con un vestido verde esmeralda con escote drapeado en V y ceñido a la cintura que, por sus toques brillantes la hizo resaltar entre sus hermanas. Aunque se trató de un evento formal, rompió con el protocolo al apostar por unas altísimas alpargatas anudadas al tobillo. Además, se decantó por un maquillaje notorio, marcado por la máscara de pestañas y el blush, que la hizo ver mucho mayor. Catalina y Ariadne, por su parte, prefirieron ir menos extravagantes, optando por outfits de estampado floral y delicados zapatos.

Lo mismo ocurrió un mes antes, en el 54 cumpleaños del rey Guillermo. Para la celebración, la mayor y la menor de las hermanas quisieron protegerse de las bajas temperaturas con largos abrigos puestos sobre un mono y un vestido por debajo de las rodillas, respectivamente. Alexia, en cambio, desafió al tiempo y resaltó en todas las fotografías por haber escogido un vestido mini y ceñido al cuerpo que completó con una ajustada y corta chaqueta.

Al margen de estas apariciones, Alexia también se ha mostrado públicamente con otros elementos que no entrarían en los cánones de estilo de un royal. Al menos, para lucir en actos o posados oficiales. La hija de Máxima, ha llevado, por ejemplo, vestidos con transparencias o chocker de conchas de playa. Toda una serie de declaración de intenciones que, aunado a los escándalos en los que se ha visto envuelta por su presencia en diversas redes sociales, la han hecho distinguir entre los Orange. Se trata de una actitud que jamás se verá en su próxima compañera de aula, la hija del rey Felipe VI (53).

Aunque será Leonor quien se convierta en la Reina de España, un título superior al que alcanzará Alexia, nunca se ha tenido que valer de estrategias, sobre todo estilísticas, para resaltar en su entorno familiar. Si bien ha dejado clara su intención de transformar su estilo infantil y evolucionar, en lo que se refiere a moda y belleza, sus outfits siguen siendo sencillos, delicados y en la misma línea que lleva su hermana, la infanta Sofía (14). Su intención nunca ha sido la de sobresalir y, si bien ha comenzado a llamar la atención por su vestimenta, lo ha hecho más por sus discursos e impecable preparación como heredera a la Corona. Sus looks, en cualquier caso, han sido notorios por su sobriedad y sencillez.

