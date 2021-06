Alexia de Holanda, bajo el control de la seguridad real: un cumpleaños búnker para evitar sus sonadas polémicas

Alexia de Holanda celebró este pasado sábado su 16 cumpleaños. Una edad muy especial que en Estados Unidos y Canadá tiene un significado muy importante y se festeja por todo lo alto con una fiesta denominada Sweet Sixteen. A la segunda hija del rey Guillermo de Holanda (54 años) y Máxima (50) le hubiera encantado tener una gala tan sonada como las americanas, pero ni las circunstancias sanitarias lo permiten ni los miembros de la Casa Real desean que protagonice más escándalos que la lleven a las portadas de las revistas sensacionalistas -como ha ocurrido en ocasiones pasadas-.

La segunda en la línea de sucesión al trono holandés es la favorita de la prensa rosa debido a sus continuas polémicas y a su carácter rebelde y artístico, muy diferente a la esencia inocente de sus dos hermanas, Amalia (17) y Ariane (14).

Alexia de Holanda es la 'royal' favorita de la prensa neerlandesa. Gtres

Alexia es asidua en las páginas amarillistas de los medios escritos europeos, lo que da grandes dolores de cabeza a sus padres y a la institución real. Desde que entró en la pubertad y después en la adolescencia ha demostrado que siente fascinación por los focos, y ese aspecto unido a su personalidad curiosa hizo que nunca quisiera ocultarse ante los fotógrafos y ante el mundo público. Los actos especiales a los que acude siempre han tenido alguna anécdota por su parte que ha acaparado titulares, pero la peor etapa de Alexia ocurrió hace justo un año. En su 15º cumpleaños, que se celebró en la intimidad y con restricciones debido a la pandemia, fue captada fumando y esta imagen desestabilizó por completó a los responsables de gestionar la imagen de la Casa Real. Y además, el resto del verano no fue mejor.

Este año, con el objetivo de evitar nuevos escándalos de la hija más argentina de Máxima Zorreguieta -pues es la que mejor domina el español y la que se siente más ligada a las raíces de su madre-, el palacio Huis ten Bosch decidió reforzar la privacidad para el cumpleaños de la joven. Según han publicado medios como De Telegraaf, el equipo de seguridad de la Familia Real neerlandesa acentuó la labor de sus efectivos para controlar la celebración íntima de Alexia junto a sus seres queridos y su círculo más cercano de amigos en una fecha tan especial.

Gracias a la tarea de control exhaustivo de los miembros de seguridad de la realeza no han transcendido detalles sobre la fiesta de cumpleaños de Alexia y, lo más importante, no se han filtrado ningún tipo de fotografías o escenas que deriven en nuevos escándalos de la joven princesa.

Alexia es la 'pesadilla' de Letizia porque protagoniza polémicas que no querría que imitara su hija Leonor.

La institución holandesa quiere impedir que ocurra cualquier sorpresa ingrata estas próximas semanas, pues a mediados de agosto Alexia tiene previsto volar a Gales donde comenzará su exclusivo Bachillerato Internacional durante dos años. Estudiará en el UWC Atlantic College, donde compartirá aula con la princesa Leonor (15).

Precisamente este vínculo que unirá a ambas royals preocuparía a la reina Letizia (48). Y es que la esposa da Felipe VI (53) no quiere que su primogénita tome como ejemplo a su compañera neerlandesa. La joven ha protagonizado varias sonadas polémicas que Letizia no hubiera permitido nunca a ninguna de sus hijas.

La hija del rey Guillermo de Holanda volará en agosto a Gales para estudiar en el UWC Atlantic. Gtres

La hija del rey Guillermo y Máxima Zorreguieta es una adicta a las redes sociales y se adentraba en ellas en secreto hasta que varios medios descubrieron sus perfiles virtuales. Alexia se abrió varias cuentas privadas y anónimas en Instagram para compartir sus looks y que los usuarios la puntuaran. Además, la joven princesa también tenía una cuenta muy llamativa en Snapchat y adoraba los filtros faciales de la red social. Estas prácticas parecían juegos adolescentes, pero la polémica más rotunda llegó el año pasado. Alexia aparecía junto a un grupo de amigas haciendo playback sobre la canción In the party, de la rapera Flo Milli. Lo que más indignó a la ciudadanía de los Países Bajos fue que escogiera una letra tan controvertida, con tintes racistas, y que se conociera la existencia de estas imágenes precisamente una semana después de que las autoridades holandesas confirmaran que iban a incrementar la seguridad de los menores en TikTok.

Estos antecedentes rebeldes de Alexia Juliana Marcela Lorenza no solo perturban a la reina de España, sino, sobre todo, a la Casa Real de Holanda, por lo que han decidido reforzar la seguridad en sus últimos eventos y calmar sus ansias adolescentes de curiosidad para cuidar su imagen de cara al comienzo de su nueva etapa en Reino Unido. ¿Protagonizará alguna llamativa polémica durante su estancia en Gales, ya alejada del control palaciego? Comienza la cuenta atrás.

