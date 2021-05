El estilo 'atrevido' de Alexia de Holanda que horrorizaría a Letizia: el 'look' con el que no querrá ver a Leonor

En menos de cuatro meses Leonor de Borbón (15 años) se marchará a Gales para comenzar su etapa de bachillerato en el UWC Atlantic College. Allí coincidirá con Alexia (15), la segunda hija del rey Guillermo de Holanda (54) y Máxima Zorreguieta (49). Se trata de una compañera muy especial, pero a la vez distinta a la heredera del rey Felipe (53). Las jóvenes royals no solo difieren en su actitud y comportamiento, sino también en su forma de vestir.

Con sus atuendos, Leonor tiende a mostrar una imagen más 'dulce' o 'correcta'. Sobre todo, en actos oficiales. Si bien desde el año pasado ha dejado clara su intención de transformar su estilo infantil y evolucionar, en lo que se refiere a moda y belleza, sus outfits siguen siendo sencillos y delicados. Aunque ha cambiado los vestidos clásicos, en color pastel y con bordados, para dar paso a prendas actuales, de fácil alcance y en su mayoría made in Spain, la futura Reina de España se ha mantenido clásica, elegante y fiel al protocolo.

El estilo de Leonor está marcado por 'outfits' sencillos y delicados. Gtres

"Siente una predilección especial por los estampados coloridos, tropicales y florales que le dan un toque romántico. Juega con las texturas en los tejidos, con abertura en la espalda, volumen en las mangas y hombros. De esta forma, gana en presencia y notoriedad, dándole un toque clásico, soñador y en tendencia. Su estilo tiende a ser discreto y con mucha clase", explicaba a JALEOS la experta en moda Antonia Fuster.

La evolución del estilo de Leonor también se ha visto reflejado en su calzado. Sin embargo, tal y como ha ocurrido con su ropa, los cambios han sido discretos. El pasado 12 de octubre, en el desfile de la Fiesta Nacional lució por primera vez unos zapatos más altos a los que suele llevar. Entonces apostó por un modelo de Mascaró que destacaba por tener un ligero tacón de tres centímetros. Días después, en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, la heredera al trono se decantó por un diseño más alto, pero en ningún momento extravagante: unos salones de 6,5 centímetros de tacón, firmados por Elodie Shoes.

En cuanto a su melena, los cambios han sido progresivos. Leonor pasó de las trenzas al pelo suelto peinado con la raya abierta a su izquierda y, en algunas ocasiones, con unas ligeras ondas al agua. Recientemente, en medio de la transformación de su estilo, sorprendió con un nuevo corte de pelo, original, fresco y perfecto para la inminente temporada estival. Aunque no ha sido radical, sí ha sido notorio y, en palabras de los estilistas consultados por este periódico, "muy acertado", ya que proyecta una apariencia de mujer, sin dejar a un lado su naturalidad. Esta cualidad, de hecho, se refleja en su rostro. A sus 15 años, la Princesa de Asturias apenas se ha mostrado con un toque mínimo de gloss en los labios, un eyeliner ultra fino en su párpado superior o un discreto blush en sus mejillas.

En cuanto a su maquillaje, Leonor apenas destaca algunos detalles de su rostro. Gtres

Alexia de Holanda, por su parte, también ha transformado su forma de vestir para mostrar una imagen más adulta. Sin embargo, su evolución ha sido más drástica y ha dado como resultado un estilo más 'atrevido', comparado con el de Leonor de Borbón. Pese a tener la misma edad que la Princesa de Asturias, su vestuario está marcado por colores vibrantes y complementos con los que la futura Reina de España no se ha mostrado en público y que no gustarían nada a la reina Letizia (48). Y es que la esposa de Felipe VI siempre ha cuidado con exquisita labor la imagen de sus hijas. Este tipo de detalles, al menos ahora, no encajarían con la apariencia que busca mantener en su primogénita y en la infanta Sofía (14).

En su último posado, captado en un concierto que marcaba el inicio de las celebraciones del 50 cumpleaños de Máxima de Holanda, Alexia apostó por un vestido verde esmeralda y toques brillantes, con escote drapeado en V y ceñido a la cintura. Todos estos, detalles que no están presentes en los looks de Leonor. Aunque se trataba de un evento formal, la hija de los Reyes de los Países Bajos rompió con el protocolo al apostar por unas altísimas alpargatas anudadas al tobillo. Además, se decantó por un maquillaje notorio, marcado por la máscara de pestañas y el blush, que la hacía ver mucho mayor.

Alexia de Holanda, vestida con un 'look' verde esmeralda, se ha mostrado con escotes y altísimos zapatos. Gtres

Al margen de este evento, Alexia también se ha mostrado públicamente con otros elementos que no entrarían en los cánones de estilo de la reina Letizia. Al menos, para lucir en actos o posados oficiales. La hija de Máxima, ha lucido, por ejemplo, vestidos con transparencias o chocker de conchas de playa.

Aunque en Gales contarán con un arsenal de ropa cómoda, tales como chándales, mallas y sudaderas que les permitan llevar a cabo cada actividad de su agenda sin preocuparse, Letizia no querrá que Leonor copie el estilo 'desenfadado' de la princesa Alexia Holanda. Bien sea por sus curiosos complementos, su maquillaje o su ropa, cada vez que puedan prescindir de sus 'uniformes'.

