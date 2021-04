¿Cómo volará Leonor a Gales? El ejemplo de Elisabeth de Bélgica: besos, dos maletas y anticipación

Leonor de Borbón (15 años) pondrá rumbo -si las circunstancias sanitarias lo permiten- a Gales en la última semana de agosto o en los primeros días de septiembre. La primogénita de Felipe VI (53) y Letizia (48) comenzará su etapa de bachillerato en el UWC Atlantic College a 1.343,69 kilómetros de distancia de casa (palacio, en su caso) al final del verano y con este paso vivirá por primera vez dos cursos enteros 'independizada'.

La princesa de Asturias seguirá los pasos de varias royals que dejaron su tierra natal para continuar los estudios de su última etapa colegial en un destino diferente al de su nacimiento para conocer nuevas culturas y abrir la mente. Entre ellas destaca la figura de Elisabeth de Bélgica (19), heredera al trono de su padre, el rey Felipe de Bélgica (60).

La hija mayor de Matilde de Bélgica recuerda con cariño el 28 de agosto de 2018. Fue el día en el que cerró las maletas en su habitación del Castillo Real de Laeken, a las afueras de Bruselas, consciente de que minutos después estaría volando a Gales para comenzar su bachillerato de élite.

Quedaban aún 6 días para el inicio del curso, pero la princesa quiso anticiparse en su primer año -no así en el segundo, que apenas viajó un día antes de comenzar las clases- y llegar con tiempo a Reino Unido para instalarse y conocer a sus nuevos compañeros.

Leonor de Borbón debería tomar ejemplo de ello y no apurar su vuelo, ya que en los primeros días, antes del inicio de los estudios, los nuevos alumnos del UWC Atlantic reciben una calurosa bienvenida por parte del centro y es el primer contacto con los que durante meses serán sus amigos no solo en el aula, sino también sus cómplices fuera de ella.

Antes de emprender su vuelo, la princesa Elisabeth se despidió de sus amados hermanos -Gabriel (17), Manuel (15) y Leonor (12)- y el perfil oficial de Instagram de la Casa Real belga compartió la tierna imagen. La heredera posaba sentada sobre sus maletas mientras sus hermanos la rodeaban y la besaban en las escaleras de palacio. ¿Se hará pública una instantánea semejante cuando le llegue el turno a Leonor de poner rumbo a Gales? No parece una opción viable, de momento, ya que la familia real española suele mantener estos momentos personales en la más estricta intimidad.

Elisabeth de Bélgica, vestida de Zara, en uno de los campus del UWC Atlantic College. RRSS

Gracias a la fotografía pública de ese dulce adiós, se pudo ver cómo Elisabeth de Brabante cargaba con dos maletas de tamaño medio y un bolso. Ese era su equipamiento para 'sobrevivir' en la nublada y gris Gran Bretaña. Dentro de sus maletas llevaba un gran número de prendas de la firma gallega, Zara. Así lo demostró en su primer día de clase, que optó por unos pantalones estampados muy llamativos creados por la matriz de Amancio Ortega (84). La imagen de la princesa caminando entre los prados y castillos de su campus no pasó desapercibida entre sus compañeras de aula, que quedaron prendadas con su estilo sencillo pero trendy.

Habrá que esperar cinco meses para ver si Leonor toma nota de su homóloga belga, con la que comparte hobbies, gustos estilísticos e incluso rasgos faciales y una envidiable melena rubia.

Una polémica compañera de aula

La princesa Leonor contará con una compañera de aula muy especial durante su estancia en el UWC Atlantic College. La heredera de Felipe VI compartirá curso con la segunda hija del rey Guillermo de Holanda (53) y Máxima Zorreguieta (49), Alexia (15).

aunque podría parecer una información muy positiva para Leonor en un primer momento, ya que los padres de ambas son muy amigos y Alexia habla perfectamente español -debido a los orígenes argentinos de su madre-, no lo es tanto, al menos, para uno de nuestros miembros reales. Y es que existe un rasgo que diferencia a las jóvenes por completo: Leonor es la futurible Reina de España mientras que Alexia no aspira al trono. Este dato se traduce en una mayor libertad de la holandesa a la hora de actuar y comportarse, algo que le ha llevado a protagonizar varias sonadas polémicas que Letizia no hubiera permitido nunca a ninguna de sus hijas.

Alexia de Holanda no sigue la estricta rutina que sí sigue Leonor y que tanto le gusta a Letizia.

Hace algunos años, la hija de Máxima Zorreguieta se abrió varias cuentas privadas y anónimas en Instagram para compartir sus looks y que los usuarios la puntuaran. Tras un tiempo operando sin ser descubierta, al fin en 2018 se filtró que era la royal la dueña de esas cuentas e inmediatamente estos perfiles quedaron abandonados. A partir de este dato, los medios continuaron su investigación y desvelaron que la joven princesa también tenía cuenta en Snapchat y adoraba los filtros de esta red social.

Pero la más rotunda de las polémicas llegó el año pasado. A mediados de 2020, se hizo viral un vídeo de Tik Tok en el que Alexia de Holanda -que entonces tenía 14 años- aparecía junto a un grupo de amigas haciendo playback sobre la canción In the party, de la rapera Flo Milli. Lo que más indignó a la ciudadanía fue que escogiera una letra tan controvertida y que se conociera la existencia de estas imágenes justo una semana después de que las autoridades holandesas confirmaran que iban a incrementar la seguridad de los menores en TikTok.

