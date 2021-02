Jaime Peñafiel: "Si Juan Carlos muriera en el exilio, su hijo tendría que llorar lágrimas de sangre"

En un momento en el que la imagen del rey Juan Carlos (83 años) está más cuestionada que nunca, exiliado a petición de su hijo y envuelto en polémicas a más de 7.500 kilómetros de distancia de su amada España, la pluma ácida de Jaime Peñafiel (88) regresa a las librerías con una obra que desnuda la parte más sentimental del rey emérito.

De hecho, JALEOS conversa con el veterano periodista experto en Casa Real solo horas antes de que se conozca que Juan Carlos I ha regularizado 4.395.901,96 euros ante la agencia tributaria, una cifra que afecta a viajes y servicios pagados al rey emérito por su primo Álvaro de Orleans. Y es que, tal y como el propio Peñafiel indica en su nuevo libro que verá la luz el próximo 4 de marzo, el padre de Felipe VI (53) "ha cometido grandes errores", aunque, matiza, no se ha respetado su presunción de inocencia y "los españoles están demostrando ser muy ingratos".

Portada del nuevo libro de Jaime Peñafiel, 'Los reyes también lloran'.

Nuevamente, Jaime Peñafiel abre su archivo secreto y revela asuntos hasta ahora desconocidos de un rey que, según defiende el periodista, "ha sido el mejor monarca de la historia" y ahora ve desde el exilio cómo su hijo apenas le nombra. Se trata de una especie de deja vú de su propia vida, pues Juan Carlos también actuó duramente contra su padre, el conde de Barcelona. Las lágrimas forman parte de la historia personal del rey emérito, y el periodista ha sido testigo de muchas de ellas.

Los reyes también lloran... Un titular muy propicio para la situación actual del rey emérito, ¿verdad?

Exacto, por eso. Lo que está viviendo ahora Juan Carlos no es ni comparable a lo que vivió su padre, el conde de Barcelona. Además, yo he visto llorar a Juan Carlos muchas veces. Es un hombre muy sensible y sobre todo cuando un hijo hace con un padre lo que ha hecho Felipe con el suyo... Porque ni siquiera mantuvo la presunción de inocencia, le condenó públicamente, simplemente porque Sánchez e Iglesias le presionaron. Punto, nada más.

Entonces, es absolutamente verídico el alejamiento entre Felipe VI y su padre...

Totalmente, es un exilio, se ponga como se ponga. Está exiliado y no se sabe cuándo va a volver siquiera, porque el dilema de Juan Carlos es dónde se alojará. Porque no hay nadie que le haya ofrecido nada, ni esos nobles a los que tanto ayudó, nadie le ha ofrecido ni una casa ni una finca ni nada.

Fíjate, antes de morir Fernando Falcó, marqués de Cubas, me contaba que cuando Juan Carlos vino a España desde el exilio de Portugal donde vivió su padre, la familia, que era dueña del mejor palacio que había en la Castellana -de los Montellano-, se marcharon todos, toda la familia se fue a un piso y le dejaron todo el palacio a un niño de 12 años con 15 personas del servicio. Y ahora nadie le ha ofrecido nada, es que me sorprende. Y todavía nadie, salvo sus hijas, le ha ido a visitar. Por eso, ¿cómo no va a llorar? lágrimas de sangre.

¿En qué circunstancias ha visto llorar al rey emérito?

No se han escrito más editoriales en la historia que las que se redactaron sobre las lágrimas de Juan Carlos cuando se le vio llorar en el Escorial enterrando a su padre. Aquello fue... ¿y sabes por qué lloraba? Pues él no solo lloraba porque estaba enterrando a su padre, sino también por todo el daño que le había hecho. Pues la historia ahora se repite.

¿Se ha equivocado el rey Juan Carlos?

Claro que sí, además de con su padre, luego en su vida matrimonial no ha sido feliz. No fue un matrimonio por amor, por más que se diga, ni mucho menos. Entonces las infidelidades han sido continuas... yo nunca he entendido por qué la reina Sofía no se divorció teniendo motivos y estando el divorcio en la Ley al alcance de todos los españoles... divorciada está la infanta Elena, divorciada está Letizia... ¿por qué no se divorció cuando tenía motivos suficientes? ¿por qué? ¿qué prefieres, ser reina cornuda a ser princesa de Grecia?

El rey Juan Carlos y la reina Sofía, el día de su boda. Gtres

Hablando de amor, posee usted unas cartas manuscritas de Juan Carlos a uno de sus grandes amores...

Sí, son una serie de cartas a su primer amor, Olghina de Robilant, que son muy curiosas. En una de ellas Juan Carlos reconoce que es muy religioso, que comulga todos los días, que le gusta estar en Gracia de Dios. Eso se lo escribe a Olghina cuando era un cadete. En la carta le habla a Olghina y le dice "Yo no puedo traicionar a mi padre" y le añade: "No puedo casarme contigo porque he de casarme con una princesa" -que en ese momento la candidata era la princesa de Italia, María Gabriella.

Qué tendría que pasar para que el rey Juan Carlos pudiera volver a España

Que se lo permitieran, no tanto su hijo como Sánchez e Iglesias. Porque el rey se ha echado en los brazos de Sánchez para salvarse, cuando Sánchez e Iglesias lo que quieren es cargarse la monarquía. Sánchez quiere ser el presidente de la República. Felipe prefiere estar a bien con Sánchez y aceptar que su padre se fuera de casa y dejar el país. A un ciudadano español no se le puede echar del país, por muchos delitos que haya cometido, es una gran injusticia.

Juan Carlos ha cometido un delito fiscal, el dinero que recibía tenía que declararlo. Es el único delito que ha cometido, que tampoco han ido contra él. Ahora mismo no tiene ninguna causa en contra, entonces, ¿por qué está en el exilio?

Dicen que se aburre mucho en Abu Dabi...

Es que a mí también me extraña que digan que vive en un gran palacio, digo "es el rey, ha vivido siempre en palacio", por lo tanto, no nos puede sorprender que esté en un buen sitio. Pero el rey está solo, solamente ha recibido la visita de sus hijas... la reina Sofía no ha ido a verle, siendo todavía la esposa del rey Juan Carlos... no ha ido nadie.

¿A qué cree que se debe que de repente se hayan filtrado dos imágenes muy seguidas en el tiempo del rey?

Para demostrar que no está tan enfermo, simplemente ha sido eso. Entonces no le ha importado atender al teléfono a todo el que le ha llamado; se ha bajado del Olimpo para atender al teléfono a todo el que le llamaba. Lo que está deseando es volver, ¿pero dónde? El rey poseía la residencia La Mareta, que fue un regalo del rey Hussein de Jordania, pero después la reina Sofía decidió cederla a Patrimonio Nacional porque, decía textualmente, "es muy costoso mantenerlo y luego la herencia a los hijos con los derechos reales es mucho dinero". Así que lo cedió. Podría vivir tranquilamente ahí. Porque es lo que me sorprende, que nadie le haya ofrecido nada.

Imagen difundida de Juan Carlos I en Abu Dabi.

Nadie...

Ningún empresario que se ha enriquecido gracias a él. Como la familia Villar Mir que fueron los que se quedaron con el negocio del AVE a La Meca...

¿Por qué nadie se atreve a prestar su ayudar al rey emérito?

Pues no sé... porque ahora hablar del rey emérito... como está condenado y por su hijo está señalado y por el Gobierno, la gente prefiere no meterse. Los españoles son muy muy desagradecidos.

De hecho, no fue hasta que saltaron las alarmas sobre su salud cuando se empezó a poner sobre la mesa su posible vuelta para morir aquí...

Si Juan Carlos muriera en el extranjero, su hijo tendría que llorar lágrimas de sangre toda su vida. Su hijo ha sido muy ingrato con él, la reina Sofía también, pero ella podía tener sus motivos... sus hijas son las únicas que le apoyan.

Al menos Felipe VI nombró a su padre este pasado 23F, porque se dudaba incluso eso...

Bueno en eso se repite la historia. Cuando Juan Carlos recibe el nombramiento de heredero a título de Rey por parte de Franco, él está en el exilio y lo ve por televisión, llorando. En esta ocasión, Juan Carlos ha visto a su hijo en un discurso que sí que le ha mencionado.

Felipe VI y Juan Carlos I, en una de sus últimas imágenes en familia en abril de 2018. Gtres

¿Fue duro para Juan Carlos I aceptar que su hijo le mandara al exilio?

Lo que tú no puedes es condenar a tu padre sin la presunción de inocencia; porque además en ese momento levantó la veda para que todo el mundo entrara en la vida del rey Juan Carlos. La gente decía 'fíjate qué persona será para que su propio hijo lo expulse de su casa'. Además, la manera de la que se hizo fue muy vergonzante. Él lo llamó a su despacho, entró Juan Carlos y encontró a su hijo sentado en la mesa del despacho, y a su lado de pie estaba Jaime Alfonsín, que es un personaje muy siniestro. Alfonsín, entonces, le dijo: "De parte de la vicepresidenta tiene que abandonar esta casa y el país". Así. Y Felipe no movió ni un músculo, debió ser muy duro para él, lógicamente.

Juan Carlos no lo sospechaba en absoluto...

Qué va, ni él ni nadie. Cómo va a mandar a su padre al exilio, hay un mandamiento de Dios que dice 'honrarás a tu padre y a tu madre'. Años antes, Juan Carlos también utilizó al jefe de su casa, Fernando Almansa, para decirle a su hijo que rompiera su relación con Eva Sannum. Nunca se han atrevido los padres a enfrentarse a los hijos en la monarquía, ninguno.

Entonces, del libro Los reyes también lloran, ¿con qué ideas nos tenemos que quedar?

Lo primero de todo, que Juan Carlos I ha sido un magnífico rey, le guste o no le guste recordar a los españoles, a lo largo de 40 años. Y después, que sí, que ha tenido amantes, claro... Genéticamente es un Borbón, eso ha respondido a la genética de los Borbones. Pero ha sido un gran Rey, que ha enriquecido a muchísimos empresarios; y sobre todo, lo sorprendente que es que nadie le haya ofrecido una casa, ni un piso, ni un palacio, ni una finca... así de ingratos somos.

