Letizia, referente de estilo de Leonor:  cinco 'looks' que la Princesa de Asturias le ha copiado a la Reina

A punto de emprender una nueva vida en Gales, Leonor de Borbón (15 años) ha demostrado que ya no es una niña. Su madurez, su seguridad y hasta su forma de vestir lo han dejado claro. Sobre todo, este último aspecto, que ha hecho evidente su transformación de niña a mujer. La heredera al trono ha dejado atrás aquellos looks aniñados, marcados por vestidos clásicos con bordados, para dar paso a prendas más actuales, de fácil alcance y en su mayoría, made in Spain. De esta manera, ha ido manifestando que tiene un estilo propio, pero que también cuenta con una gran referente cuando se trata de elegir un atuendo: su madre, la reina Letizia (48).

Desde que en 2019 comenzó a mostrar su nueva imagen de adolescente hasta una de sus últimas apariciones en el Palacio de la Zarzuela, donde recibió al patronato de Colegios del Mundo, fundación al que pertenece el colegio de Gales donde estudiará a partir de septiembre, Leonor ha vestido igual que la Reina en varias ocasiones. Al menos, en lo que a combinaciones de colores y estampados se refiere.

Letizia en julio de 2020. Leonor en en julio de 2021. Gtres

1. Estampado 'naturaleza' y alpargatas Macarena Shoes

Este martes, la princesa Leonor recibió a sus próximos compañeros de Gales con un vestido de estampado tropical, firmado por Mango y por el que ya había apostado el verano pasado en Palma de Mallorca. Se trata de un diseño sin manga, con falda acampanada y en tonos verdes. Hace un año lo estrenó con unas menorquinas a juego y ahora, lo combinó con unas alpargatas de cuña media en color beige, de Macarena Shoes, el calzado del que precisamente presumió Letizia hace 12 meses en su recorrido estival por España.

Una de las tantas veces que Letizia lució este modelo lo hizo con un vestido sin manga y con un estampado de estilo naturaleza del cual pudo haberse inspirado su hija. Lo único que ha variado la Princesa de Asturias ha sido el peinado. Mientras que en su momento la Reina se decantó por una coleta para protegerse de las altas temperaturas, la heredera al trono de España prefirió llevar la melena suelta.

Letizia, de rojo, en julio de 2020. Leonor, del mismo color, en julio de 2021. Gtres

2. Todo al rojo

El rojo, durante muchos años, se ha convertido en el color fetiche de la esposa de Felipe VI (53). Lo ha llevado de diferentes formas, en distintas galas y con variadas combinaciones. En ocasiones, incluso, ha completado su vestimenta con unos zapatos de la misma tonalidad, que no solo le han aportado elegancia, sino también han confirmado su idilio por este tono. Por ello, no es de extrañar que la princesa Leonor haya imitado la misma fórmula en dos de sus actos más importantes.

El pasado 1 de julio, en la entrega de los Premios Princesa de Girona, Leonor se rindió ante el rojo, tal y como lo hizo en la misma celebración pero del año 2019. El outfit que llevó la heredera recientemente, estaba formado por un vestido carmesí de Bgo & Me, que llamó la atención por sus mangas -cortas y fruncidas-. Lo combinó con unas bailarinas a juego de la firma Mathilda Shoes, que ya había estrenado con anterioridad.

Letizia, en la vuelta al colegio de sus hijas en 2019. Leonor en su visita al pueblo ejemplar 2020. Gtres

3. Blazer de cuadros y zapatillas

En sus apariciones más informales, Letizia también ha dado lecciones de estilo. Así lo hizo, por ejemplo, en septiembre de 2019, cuando acompañó a sus hijas al Santa María de Los Rosales para iniciar un nuevo curso académico. Entonces se decantó por un outfit deportivo, pero muy trendy, que tiempo después imitó su primogénita. Entonces, la Reina apostó por un look total black que combinó con una blazer de cuadros y unas zapatillas negras.

Un año después, en su tradicional visita al Pueblo Ejemplar, Leonor fue la que se mostró con esta fórmula: blazer con estampado de cuadros y zapatillas. En su caso, sin embargo, el calzado era color blanco.

Letizia durante un acto en junio de 2017. Leonor el pasado octubre en el Día de la Hispanidad. Gtres

4. Falda plisada y blusa

El pasado mes de octubre, en los actos con motivo del Día de la Hispanidad, la Princesa de Asturias también llevó un estilo que podría haber copiado de su madre. Entonces, cuando llamó la atención por subirse a sus primeros tacones, Leonor eligió una falda plisada azul grisácea que combinó con una blusa blanca de mangas abullonadas, firmada por &Other Stories.

Letizia llevó la misma combinación tres años antes, durante un acto con el rey Felipe en la Zarzuela. En ese momento se decantó por una falda de corte midi, también azul y plisada, firmada por Felipe Varela. La completó con una sencilla blusa blanca y unos salones de tacón.

Letizia en la conmemoración del año Jacobeo 2021-2022. Leonor en la visita al Pueblo Ejemplar 2019. Gtres

5. Gabardina beige para los días lluviosos

Para los días en los que el tiempo no juega a su favor, Letizia también ha encontrado una fórmula para lucir con mucho estilo. En estas ocasiones se ha visto a la Reina luciendo una gabardina beige, un complemento que también ha adoptado la princesa Leonor en alguna aparición pública. La primogénita de los Reyes se mostró con este outfit en su visita al Pueblo Ejemplar 2019.

Recientemente, para conmemorar el año del Jacobeo 2021-2022, la consorte recorrió un tramo del Camino de Santiago en la localidad navarra de Roncesvalles con un abrigo de esta categoría.

