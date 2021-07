Sara Carbonero y Kiki Morente, una relación que se afianza: su presentación oficial y un importante paso

Fue la semana pasada cuando una revista del corazón anunciaba a bombo y platillo la nueva ilusión sentimental de Sara Carbonero (37 años) tras su separación de Iker Casillas (40). El hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor es el cantaor Kiki Morente (31), hijo del malogrado Enrique Morente y hermano de Estrella Morente (40). Juntos llevan algo más de dos meses y, según apuntaba la publicación, Sara ya ha disfrutado de algunos de los conciertos del artista, tanto de manera pública como en privado.

Desde que vio la luz esta historia de amor el silencio ha sido la máxima de los protagonistas. Hasta este miércoles, cuando Kiki Morente, a través de la revista Semana, ha deslizado lo que sigue: "Sara y yo tenemos una bonita amistad y nos dejamos llevar". Una frase que ha hecho las veces de confirmación oficial: están juntos y se están conociendo. JALEOS tiene nuevos y exclusivos detalles de esta relación sentimental que promete ser una de las más importantes del verano y del año.

Kiki Morente en una imagen de sus redes sociales.

Según ha podido conocer este medio a través de una fuente cercana a Carbonero, ambos están disfrutando de lo que sienten "sin prisas ni etiquetas". Viven el día a día, y desliza esta persona con la que se contacta que la forma de ser y de pensar y vivir de Morente ha significado "aire fresco" para la periodista en este tiempo tan complicado que le ha tocado afrontar tras su ruptura de Casillas. Kiki llegó a su vida "de casualidad", a través de una amiga en común -como sostiene Semana-, "aunque ya lo conocía de antes, como artista. Sara es muy fan de Estrella Morente". Se cayeron bien nada más verse y él la invitó a un concierto suyo. La música y el arte hicieron el resto. Precisamente porque no le ponen nombre a lo que viven se informa que están actuando "con tanta normalidad" para su entorno. Sara ya conoce a la familia de Kiki más en la intimidad.

De hecho, existen unas imágenes en las que se ve a la toledana posando junto a la abuela de Kiki. Por su parte, Carbonero ha hecho lo propio, aunque se apunta a este medio que tan solo lo ha presentado "a sus amigas más cercanas y a su hermana". Sus hijos o su madre, Goyi Arévalo, es un paso que todavía no ha dado, según la información que maneja este medio: "Ese es un importante paso que aún no se ha dado, pero que tampoco se va a evitar. Si fluye, se hará".

Sara y Kiki están ilusionados y miran al futuro sin grandes expectativas pero con planes a corto plazo. De entrada, van a pasar parte del verano juntos -el periodo que Iker Casillas tenga a los hijos en común-. Se prevé que hagan "una escapadita". En los últimos días se ha hablado mucho de cuándo y dónde la flamante pareja oficializará su historia. Fuentes cercanas a Sara se toman a risa este extremo: "Quien la conozca sabe que eso no lo hará o al menos no lo planificará. Si surge, surgirá, pero no la veréis posando en un photocall con Kiki. No es su estilo". En ese sentido, ambos se compenetran muy bien: son grandes amantes de la privacidad e intimidad y no comercializarán con su historia.

La periodista Sara Carbonero en una imagen fechada el pasado mes de junio durante un acto público. Gtres

Cuenta una persona cercana a la pareja, amigo de ambos, que Kiki es un hombre "muy normal, muy llano, que no va de nada. Se lo ha currado como el que más en la música y el nombre que tiene se lo ha ganado con el sudor de su frente". Y esto no va a cambiar por su relación con Sara Carbonero. El próximo 21 de julio, en Granada, Kiki vivirá un día muy importante y emotivo: actuará en el V festival internacional de la guitarra y Carbonero "estará presente". Pero como un día más, una actuación más: en un discreto segundo plano: "Ambos tienen claro que su vida profesional en nada se debe ver afectada por los sentimientos". Ambas parcelas las tienen bien delimitadas.

Las primeras palabras de él

Hace unos días, a la salida de uno de sus recitales, Kiki Morente detuvo su coche y atendió a los medios de comunicación. Fue escueto, aunque educado. "Todo bien, gracias", comentó la pareja de la periodista, sin querer dar más detalles y evitando mandarle un mensaje a la manchega a través de las cámaras. "Agradezco mucho vuestro interés, muchas gracias por todo. No puedo deciros nada, un saludo, gracias", añadió mientras los reporteros le hacían preguntas. Este pasado miércoles volvía a romper su silencio a través de la revista Semana. "Sara y yo tenemos una amistad muy bonita y nos dejamos llevar", ha asegurado, para añadir, cauto ante su futuro al lado de Carbonero: "Ya se irán viendo las cosas".

Así es Kiki Morente

Morente en una imagen de sus redes sociales.

Hasta hace apenas un par de días, Kiki Morente solo era conocido en el universo de la música, en el sector flamenco. Hoy, también es famoso en el mundo del corazón por su relación con Sara Carbonero. El artista tiene 31 años, seis menos que la periodista, y al igual que sus hermanos y sus padres, se dedica a la música. Ha colaborado con ilustres nombres como Juan Carlos Romero (56), Diego el Morao (42) o los Habichuela. Comparte el gusto por la música con Sara Carbonero, quien en su programa de radio, ha entrevistado en los últimos tiempos a cantantes como Dani Martín (44), Zahara (37) o Fran Perea (42), siempre bajo el mismo lema, el nombre de su sección Que siga el baile. Un título perfecto para la gran saga, la familia política, que ahora la recibe con los brazos abiertos.

