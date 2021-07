Letizia se viste de peregrina para conmemorar el año Jacobeo 2021-2022

Gris estaba este lunes 12 de julio en Roncesavalles y la Reina ha tenido el detalle de vestirse a tono. Los Reyes han viajado a Navarra para hacer un pequeño trozo del Camino de Santiago para conmemorar el año Jacobeo 2021-2022 y la verdad, la climatología les ha recibido con poco cariño.

Se trata de un momento en el que la comodidad tiene que primar por encima de todo lo demás, ya que no vas a aparecer para vestirte de peregrina con unos tacones de Magrit, pero un poquito más ganas en el look ya podríamos haberle puesto. Ni tanto ni tan poco, un término medio es el equilibrio perfecto. Y no es que Letizia (48) no sepa de monte y caminatas, siempre ha presumido mucho de las que hacía con su padre por las montañas asturianas, así que siempre nos sorprende estos outfits tan poquito trabajados.

La esposa de Felipe VI (53) ha elegido el mismo color del cielo que reinaba en el valle para vestirse: un gris claro, aburrido y soso para hacer el tramo que va desde el Alto de Ibañeta hasta la Iglesia de Santa María y la Colegiata de Roncesvalles.

Letizia ha elegido un 'look' de peregrina para hacer un tramo del Camino de Santiago. Gtres

La prenda más destacada ha sido la gabardina, un diseño del que tiene varias en su armario, y que esta vez ha lucido el de Hugo Boss, cuando su favorita suele ser la de Burberry. Se trata de un trench en color beis, con el que siempre nos sorprende que pueda respirar, ya que se ata el cinturón con tal fuerza que parece un verdadero corsé.

Lo ha combinado con unos pantalones de la misma marca y del mismo color, anchos y tipo cropped que quedaban rarísimos debajo del abrigo tan apretado, parecían que las piernas le bailaban dentro. Fueron los mismos que llevó a los Picos de Europa en 2018 cuando hicieron aquella visita con sus dos hijas. Por debajo, se le podía ver una camisa blanca tipa sastre. Este martes, hasta las zapatillas iban a juego del cielo, unas sneakers clásicas y sencillas que creo que no le habíamos visto antes.



Para completar el look de peregrina no le ha faltado el bastón con la concha y el pelo recogido. Poco se puede caminar con la melena por la cara. No estamos muy seguros de las joyas que ha lucido porque debajo del paraguas poco se veía, así que tampoco eran muy destacables. Este miércoles 13 de julio volvemos a ver a la Reina, esperemos que ya sobre el cielo azul de Madrid, en un acto en el que estará toda la familia.

Los Reyes han presidido la solemne ceremonia de apertura del Año Jacobeo 2021-2022. Gtres

