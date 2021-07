Letizia deslumbra en ARCO con un look blanco inmaculado y sus originales pendientes de jazmín

Con retraso y en una época del año que no es la habitual -siempre se celebra en febrero-, pero, por fin, se ha podido inaugurar la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO, en Madrid. Los reyes Felipe VI (53 años) y Letizia (48) han acudido a Ifema este jueves por la mañana para darle el pistoletazo de salida a un certamen con muchos menos pabellones que en sus anteriores ediciones pero que por fin puede volver a arrancar.

Letizia siempre ha usado este acto para demostrar que es una mujer moderna que sigue las tendencias. Entre las obras de arte ha lucido sus looks más arriesgados y atrevidos llevándose críticas y halagos por igual, desde el vestido de cuero de la última edición, hasta aquellos pantalones cropped que combinó con unos salones con cuerdas que dejaron a más de uno con la boca abierta.

Pues, una vez más, no ha defraudado; y aunque no se puede comparar porque estamos en época de pandemia y hay que ser más discreta, lo cierto es que la Reina ha elegido una imagen distinta a lo que nos tiene habituados.

Letizia con 'look' blanco en ARCOMadrid. Gtres

Lo primero que nos ha llamado la atención es el color. Letizia se ha vestido de blanco inmaculado. No es un tono que no use a menudo, de hecho, lo hace, pero siempre en formato vestido. Este jueves por la mañana ha lucido una blusa y un pantalón de lo más originales. Ambas prendas eran de estreno, cosa que ya es algo novedoso en los últimos meses.

Sin duda, lo más llamativo ha sido la blusa: con forma de capa, sin mangas y de cuello Mao. Se trata de una pieza elegante y sencilla que habla por sí sola. Pero el compañero que le ha buscado la esposa de Felipe VI también tiene algo que decir, ya que se trata de un pantalón realizado en algodón y lino cuyos bajos asimétricos le dan toda la personalidad. La verdad es que es un conjunto muy trendy y perfecto para el acto al que ha acudido.

Letizia ha llevado su bolso blanco de Furla. Gtres

Si le tenemos que buscar un pero no será hoy en las joyas. La Reina ha lucido unos de nuestros pendientes favoritos. Se trata de unas flores lacadas en blanco, con forma de óvalo de la firma Carolina Herrera. Son parte de la colección Falling Jasmine y fue creada por la propia hija de la diseñadora y de su amigo, el artista Grillo Demo, inspirándose en esta flor que en oriente simboliza la belleza y la feminidad. Hacía mucho tiempo que no los veíamos y, la verdad, nos encantan.

La Reina, con pendientes diseñados por Adriana Carolina Herrera, hija de una de sus diseñadores de cabecera. Gtres

Lo que menos nos ha gustado del outfit de Letizia de hoy han sido los zapatos, no terminan de casar con el blanco ese tono crema. Pero se lo perdonamos porque nos encanta el bolso de Furla que ha llevado en la mano y porque en general ha sido un look acertado para una cita con tanto nivel de creatividad, como es ARCO.

