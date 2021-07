Ernesto Neyra demanda a Lely Céspedes por llamarle "maltratador" y le pide 300.000 euros

Ernesto Neyra se presenta en el acto de conciliación con Lely Céspedes, pero ella no acude a los juzgados Europa Press

Después de la última aparición de Lely Céspedes (50 años) en diferentes programas de televisión en los que acusó a su exmarido Ernesto Neyra (59) de maltratador, entre otras cosas, el bailaor toma cartas en el asunto. El artista sienta a la madre de sus hijos en el banquillo de los acusados con una demanda por injurias y calumnias vertidas en un medio de comunicación con la que le podría llegar a pedir hasta 300.000 euros.

En esta ocasión el bailarín llegó a los Juzgados de Málaga muy bien acompañado por su abogada, aunque sin encontrar a la otra parte en el acto de conciliación previo a la querella. Visiblemente enfadado con su exmujer y dispuestos a llegar hasta el final en este asunto por el que ha sido denigrado públicamente, Neyra asegura que mientras que a su exmujer le siga dando de comer la televisión, ella no dará su brazo a torcer.

¿Ha venido a ratificar una demanda contra Lely Céspedes?

No, hemos venido a un acto de conciliación, pero yo no tengo nada que decir. Lely Céspedes no ha venido, ¿no? ¿Usted ha visto a Lely Céspedes?

Ernesto Neyra y Lely Céspedes, en 2004. Gtres

Tan solo decían que usted venía a ratificar una demanda que le había puesto a Lely Céspedes.

¿Eso quien lo ha dicho Lely Céspedes a ustedes?

No, había salido en medios de comunicación.

Ah, en medios de comunicación. Mi letrada si tiene que aportar algo.

¿Qué le parece que Lely diga todo esto en televisión, que era el amo de la cárcel?

Yo no tengo nada que decir con respecto a nada.

Ella ha dicho que no va a dar su brazo a torcer, que no va a rectificar.

Claro, mientras que la televisión le esté dando dinero no va a dar su brazo a torcer así que muchísimas gracias por todo. Aquí es donde se tienen que aclarar las cosas, no en un programa de televisión.

Dejándole todo el protagonismo a su abogada para que fuera ella la que explicara cuál es su situación judicial en estos momentos con todos los detalles, Neyra prefirió mantenerse en un segundo plano durante su visita a los juzgados. Así detalla esta visita la letrada:

Es un acto de conciliación previo a querella y ha tenido la oportunidad de explicarse hoy, no lo ha tomado pues ya lo siguiente es que nos veremos en vía penal en los juzgados de instrucción.

¿Esa demanda es por las intervenciones de Lely en televisión?

Es por injurias y calumnias con publicidad y tendrá que responder ante la justicia.

Lely Céspedes, en una de sus intervenciones en Sálvame. Mediaset

También habían demandado a cadenas de televisión y colaboradores

Totalmente, claro. Todo el que ha participado en injurias y calumnias hacia mi cliente.

¿Cuál es la cuantía que le pide?

Eso no te lo voy a decir hasta que no se dilucide en vía judicial.

Se decía que 30.0000 euros.

Bueno, puede ser. Eso el juez estimará lo que crea oportuno con las pruebas que acreditemos en su momento.

Lely dice que no va a dar su brazo a torcer, que ha sido una mujer maltratada y sigue siéndolo psicológicamente.

La justicia no lo avala porque nosotros tenemos una sentencia absolutoria por dos veces, por el juzgado de lo penal y por la Audiencia Provincial. Cualquier cosa en contra de eso es un delito.

La última aparición de Lely

La última vez que la exazafata del Telecupón acudió al plató de Sálvame lo hizo para denunciar una delicada situación económica que la obligó a abandonar el piso de alquiler en el que residía junto a sus hijos. La malagueña tuvo que salir de esta vivienda al no poder hacer frente a los 800 euros de alquiler mensuales que debía abonar por ella. Lely generó una deuda de "unos 8.000 -9.000 euros", por el impago del alquiler, según ella misma ha contado, ya que no quería trasladarse a la vivienda de su progenitora hasta que esta no tuviera la vacuna de la Covid-19 inoculada.

Según relató, el que fuera su marido, no ayuda, precisamente, a solucionar las terribles circunstancias de la malagueña. Esta confesó que se había visto obligada a denunciar al padre de sus hijos por no pagar la manutención. "Quiero trabajar y quiero sacar a mi familia adelante. Soy una superviviente y lo voy a demostrar", afirmaba, a pesar de haber expuesto previamente sus deudas, motivadas por la dificultad de conseguir un empleo a su edad en nuestro país.

