Carla Vigo presenta a su novio en las redes tras su vídeo viral besándose en una discoteca de Madrid

Carla Vigo (20 años) ha vuelto a ser noticia este fin de semana. La sobrina más mediática de la reina Letizia (48) ha encontrado el amor y, aunque ella quería mantenerlo en su esfera privada, un descuido de una de sus amigas más televisivas ha hecho que tanto la joven como su nuevo novio hayan sido protagonistas del vídeo más viralizado de este domingo y se hayan tenido que ver en el programa Socialité.

La hija de la fallecida Érika Ortiz celebró la última fiesta de la semana del Orgullo LGTBI en una discoteca de Madrid a la que acudió con un grupo de amigos, entre los que estaba Amor Romeira (32). Tras una noche de bailes y diversión, la canaria quiso compartir un Story en su Instagram sin darse cuenta de lo que realmente estaba captando con su móvil: "Amor estaba grabando a una amiga suya, Anabel Pantoja (34), que estaba haciendo no sé qué en una silla, y al fondo de la imagen se nos ve a nosotros besándonos... pero fue sin querer, no pasa nada", relataba Carla en un directo realizado desde sus redes sociales horas después de la polémica.

Romeira también dio su versión en el mismo directo al que entró al ver conectada a su amiga: "Lo compartí por lo de Anabel, pero para cuando me di cuenta de lo tuyo y lo quité de las redes, ya era demasiado tarde". Inmediatamente después, la ex gran hermana preguntaba: "¿Cómo se lo ha tomado Álvaro?", en alusión al novio de Vigo. "Pues qué va a decir el pobre...", respondía la sobrina de la Reina.

Ay la sobrina de la Leti que se va de fiesta con Amor y se despendola 🤭🤭🤭 @CasaReal pic.twitter.com/MOP0SwsY8J — Om ॐ संसार 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🔻 (@cupcakesdeluna) July 3, 2021

En el vídeo se puede ver a Carla y su novio, Álvaro, besándose apasionadamente durante largos segundos sin atender a su alrededor. La joven posaba sus brazos sobre los hombros y cuello de él mientras le besaba, y su pareja prefería mantener sus manos en el trasero de la joven, que vestía un ajustado minivestido rojo intenso.

Horas después de hacerse virales estas imágenes, Carla decidió hacer un directo para presentar a su novio en las redes sociales. Junto a él contestó a cientos de preguntas que le hicieron sus seguidores. "¿Qué te gusta de él?", le preguntaba una usuaria, a lo que Vigo contestaba rotunda: "Me gusta todo de él".

Carla Vigo junto a su novio, Álvaro, en un directo de Instagram este domingo. RRSS

La joven ha confirmado que "llevan poco tiempo" de relación, pero que se niega a pensar que esté con ella "por ser la sobrina de quien es". "¿Has pensado en boda?", era otra de las consultas de sus fans, que enseguida recibía contestación por parte de Carla: "Aún no me he planteado eso, no sé, no lo he pensado".

En otro vídeo compartido también por Amor Romeira se ve a la prima de la princesa Leonor (15) bailando y haciendo el famoso twerking, modalidad que domina a la perfección por su faceta de bailarina profesional.

Sus enfados en Instagram

En los últimos meses, Carla Vigo ha demostrado que quiere que se le reconozca por su trabajo y talento y no por ser la sobrina de la reina Letizia. La joven se encuentra en plena formación para convertirse en una gran intérprete, se ha independizado, ha asistido a eventos, ha debutado como modelo y hasta es la imagen de un perfume. Sin embargo, sigue siendo juzgada por su parentesco con la esposa de Felipe VI (53).

La joven ha tenido que pronunciarse en varias ocasiones a través de sus Stories de Instagram para dejar claro que no tiene "la vida resuelta" por ser familia de la Reina y que las oportunidades que ha conseguido han sido gracias a su constancia y trabajo.

