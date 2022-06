32 de 100

Jesús Rafael García Hernández, más conocido como Rafael Amargo, es un bailarín y coreógrafo español. Amargo y sus espectáculos han recibido reconocimientos entre los que destacan cuatro Premios Max de las Artes Escénicas. Estuvo casado desde 2003 a 2009 con Yolanda Jiménez, madre de sus dos hijos, y en la actualidad mantiene una relación con la artista de origen argentino Luciana Bongianino.

"Soy bisexual, nunca lo he ocultado. Nunca he estado en el armario y no me gusta esta terminología porque pienso que las etiquetas son para Facebook. Tengo la plena convicción de que todo el mundo es libre para sentir; todos tenemos un lado animal que te hace enamorarte de personas muy dispares. Esto siempre ha ido conmigo y nunca he tenido la necesidad de reprimirmeni he vivido mi sexualidad como un tabú", aseguró recientemente para Vanitatis.