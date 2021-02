Amor Romeira la lía en Twitter por 'celebrar' los 11 diputados de VOX en Cataluña

Noticias relacionadas Amor entra en un reality portugués con su transexualidad como secreto

A VOX le ha salido una defensora un tanto sorprendente tras su fuerte irrupción en el Parlamento catalán con 11 diputados tras las elecciones celebrados este domingo 14 de febrero, en las que el PSC de Salvador Illa se convirtió en el partido más votado.

Se trata de Amor Romeira, la exconcursante de Gran Hermano, quien ha celebrado que la formación de extrema derecha ha conseguido sobrepasar a Ciudadanos y PP en Cataluña.

"Cuarta fuerza política. Alucinante. Pera que luego digan que toda Cataluña es independentista", ha escrito la canaria en contestación a un tuit previo de Isabel Rábago que decía "Lo de VOX en Cataluña".

Lo de VOX en Cataluña... — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) February 14, 2021

Esta manifestación pública de Romeira no ha gustado nada a sus seguidores, que le han recordado que la formación de ultraderecha se ha mostrado abiertamente en contra de los derechos de las personas transexuales.

Sin embargo, Romeira ha aclarado que simplemente ha dicho que es "un hecho que VOX interrumpe en el gobierno de Cataluña como cuarta fuerza" y "lo pongo como dato informativo". "Hay que ser ridículo para poner que voto a VOX cuando le he dedicado vídeos en mi Instagram en contra".

"La banderita es mi BANDERA! Lo que deberíais de hacer todo es empezar a utilizar la bandera de España y no dejarla como un símbolo de la derecha. . Viva España! Mi país! Al que amo con locura", ha añadido.

"Se te nota bastante entusiasmada. Yo estoy acojonada, sinceramente. Lo mismo es que tienes mucha intensidad y por aquí se puede malinterpretar las cosas, pero si es cierto eso que dices, no estaría de más eliminar el tuit, puede dar lugar a la confusión", le ha escrito una seguidora.

Mi niña, que no votemos al independentismo no significa que seamos fascistas. — ALEX SANZ (@alesanzro) February 15, 2021

Me encanta que, una vez más, hagas gala de tu catetismo — Vita Adara (@Vitaadara) February 15, 2021

Dejando de seguir @AmorRomeira en 3,2,1 — El azote (@elazoteoficial_) February 15, 2021

que vergüenza que una persona que pertenece a los colectivos que perteneces seas así — ernesto (@legendsruth) February 15, 2021

“Vox vota en contra de una ley estatal a favor de los derechos trans”

Por si se te había olvidado... — Mr. C∆ndy (@JaccDancer) February 15, 2021

El apoyo de Rábago a VOX no ha cogido a nadie por sorpresa ya que, tras su abrupta salida del PP, partido en el que se sintió defraudada, la colaboradora empezó a apoyar al partido de extrema derecha en redes.

Sin embargo, el entusiasmo Romeira al informar de VOX sí que ha dejado desconcertados a sus fans, tanto como en su día ocurrió con la interacción de las Azúcar Moreno con el partido de Santiago Abascal. Entonces, después de que un asesor en el Ministerio de Ciencia comparara a las diputadas de VOX, Carla Toscano y Magdalena Nevado, con el dúo extremeño, éstas pusieron un tuit que sorprendió a las redes.

"Gracias Carla Toscano por defendernos y amplificar una voz y una defensa que no se escucharía si no fuera por ti. Sabemos de la pobre dialéctica de individuos como Álvaro Lario y Gonzalo Remiro, pero te decimos algo: Hiere quien puede, no quien quiere. Ánimo y a por ellos", escribió el dúo musical.