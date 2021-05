Letizia, la reina austera pero vanguardista: su estrategia para triunfar con sus 'looks' reciclados

El vestidor de Letizia (48 años) ha experimentado algunos cambios en los últimos meses. Con la desescalada y el regreso paulatino a la normalidad, la Reina ha ido innovando en sus estilismos. Sin embargo, sus estrenos no han sido ostentosos y, en líneas generales, se ha mantenido austera al momento de vestir. Pese a tener nuevas incorporaciones en su armario, en la mayoría de sus actos ha optado por looks reciclados que, si bien son repetidos, no han dejado de impactar. Pero ¿cómo lo ha coseguido? La mujer de Felipe VI (53) ha recurrido a una curiosa estrategia que la sigue posicionando como una referente de estilo en España y fuera de nuestras fronteras.

JALEOS ha descubierto que Letizia no ha hecho otra cosa que adaptarse a las tendencias y, pese a repetir atuendos, se ha mostrado atenta a cada uno de los detalles de su vestimenta. Aunque sean looks reciclados, su imagen demuestra que está al tanto de las últimas novedades relacionadas con la industria de la moda.

Recientemente, Letizia apostó por conjunto naranja con pantalón estilo campana. Gtres

Esta misma semana, por ejemplo, acaparó todas las miradas con un conjunto firmado por Zara que, pese a estar en su armario desde 2019, cuenta con dos elementos que triunfan en las principales tiendas. El outfit en cuestión estaba formado por una camisa asimétrica de manga larga y un pantalón de estilo campana, un modelo que viene arrasando entre las influencers. Además, el diseño era de color naranja, un tono vibrante que está conquistando los estilismos de primavera.

Una semana antes, Letizia presidió el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con un diseño de flores, también firmado por Zara, que estrenó en 2017. Aunque la prenda ya llevaba cuatro años en su armario, la Reina consiguió un look fresco por su estampado -que vuelve a triunfar esta primavera- y por haberlo combinado con unos zapatos de tacón en tono rosa. Si bien el modelo de Hugo Boss llevaba tiempo en su vestidor, era del color protagonista de la actual temporada. Nina Ricci -una de las favoritas de Su Majestad-, Valentino y Versace son algunos de los diseñadores que han comenzado a introducir, de forma relevante, esta tonalidad en todas sus vertientes.

Letizia combinó su vestido de estampado floral con unos zapatos de tacón en tono rosa, el color que arrasa esta temporada. Gtres

A finales de abril, en Totana, Letizia también demostró su acertada estrategia con un estudiado look con el que hacía un guiño a la ciudad. Entonces, en un encuentro organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en la mencionada localidad, la Reina se mostró con unos pantalones cropped de Uterqüe que llevaban más de cinco años en su armario. Sin embargo, por su modelo -clásico y fresco- sigue siendo un must para los meses de primavera y verano. Para darle mayor actualidad a su estilo, lo combinó con una camiseta de estreno de Naf Naf, que destacaba por sus mangas puffy, otro de los elementos que actualmente reinan en la industria de la moda.

En los últimos meses, Letizia también se ha mostrado trendy con sus looks más informales. El pasado 16 de abril, durante una reunión sobre el papel de la mujer en la internacionalización de la economía española, optó por un diseño que lució por primera vez en la primavera de 2018. Se trataba de un vestido de Hugo Boss y de estilo vaquero, un tejido que año tras año triunfa en los meses de entretiempo. Este 2021 no ha sido la excepción y está arrasando en la street style.

Letizia ha apostado por una 'blazer' reciclada que, pese a tener varios años en su armario, sigue estando en tendencia. Gtres

Cuando ha repetido looks más clásicos, Letizia también se ha mostrado trendy gracias a la elección de su calzado. En algunos de los actos que ha presidido este año, la Reina ha combinado sus outfits con tradicionales mocasines. Aunque tampoco han sido nuevos, la han posicionado como una Reina vanguardista por tratarse de un diseño que viene pisando fuerte desde que comenzó la primavera. Recientemente, ha elegido unos negros de Uterqüe y otros de ante, firmados por Hugo Boss.

En lo que va de año, Letizia también ha recurrido a un básico infalible: las blazers. Aunque son varias las que ha repetido -como el modelo de pata de gallo Hugo Boss que llevó el pasado marzo en Toledo- sigue mostrándose trendy. Y es que este clásico complemento vuelve a triunfar en las tiendas.

Con cada una de estas apuestas, Letizia ha dejado claro que en temas de moda, no importa si un look es repetido. Lo relevante para triunfar con la vestimenta y posicionarse como referente de estilo es rescatar prendas o complementos con detalles que estén en tendencia.

