Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, rompe a llorar tras ser acusada de "enchufada"

En los últimos meses, Carla Vigo (20 años) ha demostrado que quiere que se le reconozca por su trabajo y talento y no por ser la sobrina de la reina Letizia (48). La joven se encuentra en plena formación para convertirse en una gran intérprete, se ha independizado, ha asistido a eventos, ha debutado como modelo y hasta es la imagen de un perfume. Sin embargo, sigue siendo juzgada por su parentesco con la esposa de Felipe VI (53).

Este jueves a la medianoche, Carla Vigo decidió hacer un directo en Instagram que no tuvo el resultado que esperaba. Como es habitual la joven fue preguntada por su tía y sus primas, Leonor (15) y Sofía (14). Ante su silencio, varios usuarios comenzaron a criticarla por ser la sobrina de la Reina, argumentando que se le conoce por eso y no por lo que ella es. La acusaron de ser una "enfuchada". Los comentarios fueron más que hirientes y la joven, sin poder contenerse, estalló a llorar. Eso sí, no dudó en responder a quienes la juzgan sin conocerla.

Carla Vigo se defendió de las críticas explicando que trabaja muy duro -sin especificar en qué- para que se le reconozca. Aun así, los comentarios malintencionados continuaron y la aspirante a actriz también fue reprochada por la entrevista que concedió recientemente a la revista Semana.

Fue el pasado 28 de abril cuando la sobrina de Letizia protagonizó la portada de la mencionada cabecera, en la que aseguró que "le costó asumir quién era". Así, reveló la ola de mensajes negativos que recibe con frecuencia por ser familia de la esposa del rey Felipe VI y que hace pocas horas la hicieron llorar.

Pocas semanas antes de conceder esta entrevista, Carla también estallaba en sus redes sociales por la misma situación. La joven decidía pronunciarse a través de sus stories de Instagram para dejar claro que no tiene "la vida resuelta" por ser familia de la Reina y que las oportunidades que ha conseguido han sido gracias a su constancia y trabajo. No obstante, la hija de la fallecida Érika Ortiz sí confirmaba que tiene algunas facilidades por su entorno royal.

"Yo es que ya no sé cómo decir las cosas. Por favor, que se os meta en la cabeza: yo no tengo la vida resuelta. ¿Sabéis cuánto me ha costado hacer un anuncio? Años de ir a castings, y que ni siquiera me llamasen. Si ahora me está yendo mejor es porque me lo estoy trabajando. Pero ¿qué pasa?, ¿cómo no se ve, no existe? Las cosas no van así", comenzaba diciendo, en referencia a sus nuevas aventuras profesionales.

Sobre los beneficios que tiene por ser la sobrina de Letizia, se justificaba de la siguiente manera: "Y sí, a lo mejor tengo facilidades, ¿pero qué pasa? ¿De la parte oscura no habláis? De verdad, lo que hay que aguantar". "Y, aparte, ¿qué hay de malo en tener facilidades? Mientras luego yo demuestre que valgo no creo que tenga nada de malo. Y sé que hay mucha gente que me dice que no sirvo para actriz o cosas así, pero es que no me habéis visto actuar y no sois quién para juzgar", zanjaba Carla Vigo tras haber lidiado con las críticas por empezar una carrera en la industria de la moda.

Aunque ella misma confesaba que tenía ciertas facilidades por su relación con la Reina de España, el director de 21Ship&Company, la empresa para la que ahora trabaja, explicó a JALEOS días antes de sus mensajes en redes la razón que lo motivó a contratar a la hija de Érika Ortiz. Según explicó a este periódico, ellos necesitaban una modelo y, conocedores de que a Carla Vigo le llama la atención el universo de la moda, se lo propusieron. No dudó y aceptó.

A su debut en la industria del fashion, le siguió una nueva oportunidad: ser la imagen de un perfume que lleva su nombre -Carla Intense- y que también forma parte de la mencionada firma. Ella misma, de hecho, cambió el usuario de su perfil de Instagram para hacer un guiño al producto y demostrar que está trabajando en una cuenta más profesional.

Con la mencionada marca, además, la sobrina de Letizia se estrenó como actriz, en un spot publicitario en el que aparece ataviada con un impresionante vestido rojo que recuerda al diseño de Lorenzo Caprile (53) que llevó su tía en la boda de Federico (52) y Mary de Dinamarca (49) en mayo de 2004.

Todos estos proyectos, sin embargo, no han hecho más que aumentar las críticas de sus seguidores. Su trabajo sigue sin ser reconocido por una gran cantidad de usuarios que la catalogan de 'enchufada' y no ven en ella talento, sino solo privilegios por ser sobrina de Letizia.

