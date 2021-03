Carla, la sobrina de Letizia, debuta en TikTok con polémica: "¿Por qué tú eres el rey y yo princesa barata?"

Carla Vigo Ortiz (20 años), la sobrina mayor de la reina Letizia (48), no ha ocultado jamás su ideología progresista, su preocupación por las políticas sociales y su lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer. Carla Vigo es feminista. Y no sólo no lo niega, sino que su pugna pública es constante y así lo divulga a través de sus redes sociales, donde ya atesora más de 15.000 seguidores.

Pero la hija de la fallecida Érika Ortiz ahora va más allá. Instagram se le ha quedado pequeño y, según ha podido comprobar JALEOS, la joven ha decidido abrirse una cuenta en la aplicación de moda entre los jóvenes -y los no tan jóvenes-: TikTok. La que se hiciera llamar 'Reina de lentejuelas' en la famosa herramienta de las fotos instantáneas ha decidido despojarse de su título real -el mismo, por cierto, que compartía con su tía- y ha optado por utilizar sencillamente el nickname Carlis.

Hasta la fecha son sólo tres vídeos los que Carla Vigo ha publicado en su perfil de TikTok. Tres clips de apenas 30 segundos de duración cada uno y lo ha hecho con todo el sentido y el significado del mundo, aunque con cierta polémica por algunas de las frases que pronucia.

Carla Vigo se estrena en TikTok

En el contexto del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la aspirante a actriz y bailarina ha elegido interpretar el rap de la cantante y compositora Alexandra Pérez. Esta joven, natural de Monforte de Lemos, ciudad de la provincia de Lugo, se hizo viral en YouTube en 2018 por entonar los versos feministas que hoy pronuncia la sobrina de la reina de España.

Harta de vestidos y zapatos de tacón / Hoy me solté el pelo y aquí va la reflexión / Me pregunté que por qué tan desgraciada / Siendo el mismo ser, pero yo infravalorada / Tan difícil ver que son solo dos palabras / Hombre o mujer, pero ambos la misma masa / ¿Por qué tú eres el rey y yo princesa barata? / ¡Calla de una vez, vas a meter la pata! / Pregúntaselo a él, parece tener respuestas / Que la culpa es de esta sociedad enferma / Enferma de poder, dinero y otros vicios / Pero en base a argumentos un tanto limitaditos / Hablan de igualdad y derechos registrados.

En el vídeo, la hija del escultor Antonio Vigo (48) aparece con un outfit donde el color que prima es el violeta. Cabe recordar que ese tono es el símbolo de la lucha feminista desde hace años. Fueron las sufragistas inglesas de 1908 quienes decidieron que ese sería para siempre el color de su causa. El motivo, dicen, es que la combinación del rosa y del azul es el morado, mismos que simbolizan la igualdad de género. En su rostro, Carla lleva pintados el símbolo de la igualdad (=) y el símbolo de Venus, el que representa el sexo femenino.

Carla Vigo en la manifestación del 8-M en 2019. Redes sociales

Desde que en octubre de 2018 la sobrina de la reina Letizia cumpliese 18 años su vida ha cambiado radicalmente. Antes era una niña que opinaba en redes sociales con la protección que el ser menor de edad le otorgaba. Ahora ya es una mujer que tiene sobre su figura un sinfín de ojos -entre ellos, los medios de comunicación- que son habitualmente altavoz de sus discursos y reflexiones.

Bisexual, comprometida con los derechos LGTBI, animalista y con una gran conciencia social, además de una fuerte personalidad, Carla Vigo no ha dudado en más de una ocasión en defender públicamente lo que consideraba justo cargando contra partidos políticos como Vox.

En los últimos meses se ha publicado que la joven, que vive junto a su padre y sus hermanos en la localidad madrileña Aranjuez, busca independizarse del hogar familiar para tener la libertad que le otorgó su emancipación en Alemania. En septiembre del año pasado, Carla Vigo trabajó como au pair en varias casas al sur del país germano. Su vuelta a España, el 18 de diciembre para celebrar la Navidad unido a algunos problemas burocátricos provocaron que, por el momento, Vigo Ortiz decidiera quedarse en Madrid, donde se gana la vida dando clases particulares de inglés y alemán a niños y adultos.

