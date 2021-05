Leonor, ante la videollamada que cambiará su futuro: su último paso antes de volar a Gales

Comienza la cuenta atrás de la princesa Leonor de Borbón (15 años) para despedirse de su época colegial en Madrid e iniciar su aventura internacional en Gales. La primogénita de los Reyes, Letizia (48) y Felipe VI (53), volará a Reino Unido en el plazo de tres meses para instalarse en su residencia del castillo de Saint Donat's días antes del comienzo de las clases. Pero de momento, desde España, también tiene un cita relevante que afecta a su futuro en el UWC Atlantic College.

Dentro de una semana, el próximo 27 de mayo, el centro galés tiene programada una videollamada por Zoom dirigida a los nuevos alumnos que formarán parte de su oferta estudiantil 2021-2022 -entre los que se encuentra la princesa de Asturias-. En la mencionada videollamada participarán profesores y actuales alumnos del prestigioso internado quienes darán respuesta a las cuestiones que más preocupan a los futuros colegiales sobre su vida en el Atlantic, sobre el planteamiento de las asignaturas o cualquier otro aspecto que quieran conocer antes de poner rumbo al centro conocido como 'el Hogwarts de los hippies'.

La videollamada se articula bajo el nombre de Life At UWC: Academics and Co-curriculars y en ella se discutirá el currículo educativo del bachillerato que cursará Leonor de Borbón y las diversas oportunidades que ofrece su programa CAS (creatividad, actividad, servicio).

Al conocer la existencia de esta importante videoconferencia, JALEOS se ha puesto en contacto con el UWC Atlantic College para conocer más detalles. Desde el centro hacen hincapié en que, pese a que la asistencia a la reunión por Zoom no es ni mucho menos obligatoria, es muy aconsejable que los nuevos alumnos escuchen lo que sus futuros maestros y compañeros tienen que contar, entre ellos, la propia Leonor: "Ella, como todos los futuros alumnos, debería asistir, sí, es muy recomendable", insisten desde el colegio galés.

En cuanto al contenido sobre el que versará la videollamada, al otro lado del teléfono, una voz masculina desvela en perfecto español con marcado acento británico que "se darán las claves para sacar el curso con éxito en el UWC Atlantic, los alumnos contarán cómo es su día a día aquí, los profesores se presentarán y se mostrarán cercanos con los nuevos alumnos. Es un primer contacto muy especial para que los nuevos alumnos puedan preguntar lo que deseen y así empezar su nueva etapa sin la incertidumbre que supone volar a otro país y adentrarse en otra cultura, porque la mayoría son de otros lugares y de todo tipo de tradiciones y creencias. Pero en el Atlantic acogemos a todos y esta videoconferencia ayuda a crear comunidad desde el inicio".

Un calendario especial

La heredera al trono español comenzará su nueva etapa en el prestigioso UWC Atlantic College el 30 de agosto, lunes, cuando se inicia oficialmente el primer curso de Bachillerato.

Pero la primogénita de Felipe VI y Letizia, como nueva estudiante del centro de élite, tiene a su disposición un programa de introducción y adaptación que comienza el 15 de agosto en el campus.

Por su parte, Leonor ya tiene a su disposición el calendario 2021-2022 en la web oficial del UWC Atlantic. En él se marca el inicio y final de cada curso, las fechas de las vacaciones y el periodo de exámenes. Gracias a este documento se puede comprobar cómo será la nueva aventura de la futura Reina de España en Gales.

Lo primero que llama la atención es la cantidad de breaks o días de descanso que presenta el calendario del centro. Y es que antiguos alumnos del Atlantic aseguran que tanto el programa, las actividades como las vacaciones están perfectamente meditados por parte del internado para poder llevar un ritmo de enseñanza muy intenso pero entretenido y con descansos pautados que son esenciales.

El viaje de la princesa

La princesa de Asturias seguirá así los pasos de varias royals que dejaron su tierra natal para continuar los estudios de su última etapa colegial en un destino diferente al de su nacimiento para conocer nuevas culturas y abrir la mente. Entre ellas destaca la figura de Elisabeth de Bélgica, heredera al trono de su padre, el rey Felipe de Bélgica (60).

La hija mayor de Matilde de Bélgica recuerda con cariño el 28 de agosto de 2018. Antes de emprender su vuelo, la princesa Elisabeth se despidió de sus amados hermanos -Gabriel (17), Manuel (15) y Leonor (12)- y el perfil oficial de Instagram de la Casa Real belga compartió la tierna imagen. La heredera posaba sentada sobre sus dos maletas -único equipamiento que quiso llevar a Gales- mientras sus hermanos la rodeaban y la besaban en las escaleras de palacio. ¿Se hará pública una instantánea semejante cuando le llegue el turno a Leonor de poner rumbo a Reino Unido? No parece una opción viable, de momento, ya que la familia real española suele mantener estos momentos personales en la más estricta intimidad.

Leonor tendrá un gran ejemplo en su homóloga belga, pero no ocurre igual con una royal holandesa con la que compartirá aula este septiembre. Se trata de Alexia (15), la segunda hija del rey Guillermo de Holanda (53) y Máxima Zorreguieta (49).

La joven ha protagonizado varias sonadas polémicas que Letizia no hubiera permitido nunca a ninguna de sus hijas. Alexia de Holanda se abrió varias cuentas privadas y anónimas en Instagram para compartir sus looks y que los usuarios la puntuaran. La joven princesa también tenía cuenta en Snapchat y adoraba los filtros de esta red social, pero la más rotunda de las polémicas llegó el año pasado. La royal aparecía junto a un grupo de amigas haciendo playback sobre la canción In the party, de la rapera Flo Milli. Lo que más indignó a la ciudadanía fue que escogiera una letra tan controvertida y que se conociera la existencia de estas imágenes justo una semana después de que las autoridades holandesas confirmaran que iban a incrementar la seguridad de los menores en TikTok.

