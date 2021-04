Carla Vigo estalla contra quienes la critican por ser sobrina de Letizia: "Tengo facilidades, ¿pero qué pasa?"

En pleno debut como modelo, Carla Vigo (20 años) ha estallado contra quienes la critican por ser la sobrina de Letizia (48). La joven ha decidido pronunciarse a través de sus stories de Instagram, donde supera los 14.000 seguidores, para dejar claro que no tiene "la vida resuelta" por ser familia de la Reina y que las oportunidades que ha conseguido han sido gracias a su constancia y trabajo. No obstante, la hija de la fallecida Érika Ortiz sí ha confirmado que tiene algunas facilidades por su entorno royal.

"Yo es que ya no sé cómo decir las cosas. Por favor, que se os meta en la cabeza: yo no tengo la vida resuelta. ¿Sabéis cuánto me ha costado hacer un anuncio? Años de ir a castings, y que ni siquiera me llamasen. Si ahora me está yendo mejor es porque me lo estoy trabajando. Pero, ¿qué pasa?, ¿cómo no se ve, no existe? Las cosas no van así", ha dicho Carla Vigo en referencia a sus nuevas aventuras profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@carla.intense)

El pasado mes de marzo, la sobrina de la reina Letizia debutó como modelo para una marca andaluza llamada 21Ship&Company. Ahora, además, ha desvelado que es la imagen de un perfume que lleva su nombre -Carla Intense- y que también forma parte de la mencionada firma. Ella misma, de hecho, ha cambiado el nombre de su perfil de Instagram para hacer un guiño al producto y demostrar que está trabajando en una cuenta más profesional.

En cuanto a los beneficios que tiene por ser la sobrina de Letizia, se ha justificado de la siguiente manera: "Y sí, a lo mejor tengo facilidades, ¿pero qué pasa? ¿qué de la parte oscura no habláis? De verdad, lo que hay que aguantar", ha añadido. "Y, aparte, ¿qué hay de malo en tener facilidades? Mientras luego yo demuestre que valgo no creo que tenga nada de malo. Y sé que hay mucha gente que me dice que no sirvo para actriz o cosas así, pero es que no me habéis visto actuar y no sois quién para juzgar", ha zanjado Carla Vigo, quien en las últimas semanas ha tenido que lidiar con las críticas por empezar una carrera en la industria de la moda.

Carla Vigo vestida por 21 Ship & Compan y la reina Letizia vestida por Lorenzo Caprile. Redes sociales / Gtres

Pese a que ella misma ha confesado que puede tener ciertas facilidades por su relación con la Reina de España, el director de la empresa para la que ahora trabaja explicó hace unas semanas a JALEOS la razón que lo motivó a contratar a la hija de Érika Ortiz. Según explicó a este periódico, ellos necesitaban una modelo y, conocedores de que a Carla Vigo le llama la atención el universo de la moda, se lo propusieron. No dudó y aceptó.

Con esta firma, además, la sobrina de Letizia se ha estrenado como actriz, en un spot publicitario en el que aparece ataviada con un impresionante vestido rojo que recuerda al diseño de Lorenzo Caprile (53) que llevó su tía en la boda de Federico (52) y Mary de Dinamarca (49) en mayo de 2004.

