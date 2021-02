14 años sin Érika Ortiz, la hermana pequeña de Letizia: el problema al que hoy se enfrenta su hija, Carla Vigo

El 7 de febrero del año 2007, Érika Ortiz Rocasolano, hermana pequeña de la entonces princesa de Asturias, Letizia Ortiz (48 años), era hallada muerta en extrañas circunstancias en su casa del madrileño barrio de Valdebernardo, el mismo piso donde residió Letizia hasta su compromiso con Felipe de Borbón y Grecia (53), actual rey de España.

Érika vivía únicamente con su hija, Carla, fruto de su relación -ahí ya rota- con el escultor Antonio Vigo (50). En ese momento, la pequeña Carla sólo tenía seis años. Su madre, 31. Hoy, la joven ya tiene 20 y de la trágica muerte de su progenitora, de aquel triste, durísimo e infortunado día se cumplen 14 dolorosos años este domingo.

Érika Ortiz, su padre, Jesús Ortiz, y su hija, Carla Vigo en una imagen de archivo. Gtres

Con su marcha, Érika Ortiz dejaba conmocionado a un país entero y rota de dolor a su hija, que en su calendario personal tiene tachado el 7 de febrero como "un día muy duro" y "traumático", según apuntan a JALEOS de EL ESPAÑOL fuentes cercanas a Carla. Aspirante a bailarina y actriz, la joven sigue en su empeño por intentar hacerse un hueco en el siempre complicado mundo del show business. Entre tanto, y dadas las circunstancias derivas de la pandemia de coronavirus, el pasado mes de septiembre voló hasta Alemania para trabajar como au pair, tal y como adelantó en exclusiva este diario.

Carla Vigo volvió a Madrid el pasado 18 de diciembre y su idea era clara: regresar a Alemania a toda costa. No obstante, la hija de la malograda Érika Ortiz se ha encontrado con una serie de problemas inesperados que están frenando su retorno al país germano. "Hay problemas externos a ella que le está impidiendo volver a Alemania. No es nada grave, ni nada que no se pueda resolver, es pura burocracia, pero eso la agobia y quiere irse ya", comenta esta fuente cercana.

Y pudiera parecer Alemania una especie de obsesión para Carla. Un país que, de manera congénita, la vincula eternamente a su madre, pues fue ahí donde Érika estudió su beca Erasmus mientras mantenía una hermosa relación -a distancia- con Antonio Vigo, su padre.

"También tiene muy en cuenta el tema de la pandemia. Ella es responsable y es consciente de todo lo que está pasando. Mira, vive en Aranjuez y precisamente Aranjuez es el municipio con más contagios de todo Madrid", continúa esta fuente.

Efectivamente, si bien Aranjuez sorteó relativamente bien la primera y segunda ola del coronavirus, ahora se ha convertido en el municipio de la región madrileña con mayor índice de contagios. La Covid-19 está atacando sin piedad a la localidad, famosa por su Palacio Real y sus jardines a orillas del Tajo. Según el último informe epidemiológico, Aranjuez cuenta con 1.704 casos por 100.000 habitantes, la tasa más alta de toda la Comunidad de Madrid.

Más allá de asuntos meramente laborales y anhelos profesionales, Carla recordará este domingo a su madre como ella suele hacerlo: en la intimidad de su hogar y en sus redes sociales. Hace exactamente un año, la joven hizo un homenaje a su progenitora en su cuenta de Instagram con algunos de los versos de Eterno, canción del grupo de hip-hop y rap Ocer y Rade.

"Mis ojos llorando, mi corazón no te olvida. Mamá, te echo de menos, nos vemos en otra vida. Te fuiste para el cielo, pero desde allí me cuidas. Solo quiero decirte que te quiero. Que no te olvido, que te echo de menos".

14 años sin Érika Ortiz. La benjamina del matrimonio formado por Jesús Ortiz (72) y Paloma Rocasolano (69) estaba en tratamiento psiquiátrico por estrés y ansiedad, para lo que tenía prescritos ansiolíticos y otras medicinas. Algún bote de éstos fue hallado vacío en la casa.

Felipe de Borbón y Letizia en el funeral de Érika Ortiz. Gtres

Hace unos meses, Jaime Peñafiel (88) revelaba una anécdota nunca antes conocida. Cómo Letizia se enteró de la muerte de su hermana: "Embarazada de seis meses de su segunda hija, [Letizia] recibió la noticia en su residencia en La Zarzuela. Inmediatamente y sin esperar a Felipe, se dirigió a su antigua casa donde ya habían llegado su madre y Roberto García [el novio de Érika] que había descubierto el cadáver, junto a tres cartas. A su hija [Carla] la había dejado la noche anterior en casa de una vecina".

