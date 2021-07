La reina Letizia en ARCOMadrid: los 'looks' más atrevidos en el acto en el que siempre sorprende

ARCOMadrid es una de esas citas en las que la reina Letizia (48 años) brilla con luz propia, especialmente por su atuendo. La soberana, que es una amante de la moda, la estética y cuida su imagen hasta el más ínfimo detalle, siente que la inauguración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo más importante de España merece un look -siempre- apropiado, pero con las pinceladas arty que exige el acto.

A causa de la pandemia de coronavirus, la nueva edición de ARCOMadrid, de manera excepcional, se celebrará desde este jueves, día 7 de julio, hasta el próximo domingo 11. Una fecha radicalmente opuesta a la que es habitual, pues esta Feria, que ahora celebra su 40 edición, se suele celebrar en el mes de febrero, lo que implica que los outfits -tanto de la Reina como del resto de autoridades, expositores e invitados- pasarán de ser de looks de invierno a looks estivales.

Letizia siente que en ARCOMadrid tiene más cancha libre para poder jugar con la moda. Colores y combinaciones que después, desde la prensa patria e internacional, la elevan en los rankings de las royals mejor vestidas. Así lo ha demostrado a través de la historia, sobre todo en los últimos años. Estos son los looks más atrevidos de la reina Letizia en ARCO, el acto en el que siempre sorprende.

Vestido sin autor: todo al rojo

La reina Letizia en la edición de ARCOMadrid 2018 con 'look' monocolor rojo.

En esta ocasión, en febrero de 2018, Letizia impactó con un outfit absolutamente monocolor. El que dicen, por cierto, es su favorito: el rojo. En sus pies, botas de caña alta al estilo mosquetero de Magrit y bolso con estampado de pitón de la misma firma.

Pero ¿y el vestido? Con aires que pudieran recordar al Balenciaga de Demna Gvasalia (40), lo cierto es que aún se desconoce quién es el autor o autora de esta prenda que, además, nunca más ha vuelto a lucir. ¿El largo de las mangas y de la falda? Un sueño. Como joyas, Letizia utilizó los que durante un tiempo fueron sus preferidos, las dobles dagas de oro blanco y diamantes de la firma española Gold & Roses.

La reina rockera

La reina Letizia con vestido de & Other Stories.

Uno de los looks más aplaudidos de la reina Letizia. Durante un tiempo, la monarca exploró los universos del cuero, el lamé, el vinilo... y siempre en negro, uno de sus tonos más utilizados, especialmente en el mes de enero. Desde su viaje a Valladolid para presidir la inauguración de la Semana Internacional de Cine Seminci hasta este en ARCOMadrid 2019: all black everything.

Letizia alegró la mañana a todos sus fanáticos -y también acérrimos seguidores del fashion world- con este vestido de largo midi, de cuero negro de & Other Stories, la firma femenina del grupo H&M. Con este look, la Reina dejaba atrás por un día sus habituales estilismos tipo lady o working girl dejando paso a un aire fresco y rockero.

La pieza, de corte estilo kimono y con escote en V, tenía en su momento un precio de 349 euros y tenía venta exclusiva online. La Reina también sorprendió con su hairstyle, nunca antes visto: flequillo a un lado con una pequeña onda y coleta con lazada negra de tiras largas.

Vestido de Maje y Manolo Blahnik

La reina Letizia con vestido de Maje. Gtres

Esta fue la última edición en la que se celebró ARCOMadrid. Un acto en el que la maldita palabra "coronavirus" ya hacía casi un mes que era noticia en los medios de comunicación en España tras el primer caso Covid el 31 de enero de 2020 en La Gomera. Poco podía imaginar la Reina lo que estaría a punto de pasar sólo dos semanas después...

Efectivamente, este fue uno de los últimos grandes looks de Letizia antes de la fuerte irrupción de la pandemia con el consiguiente confinamiento, también para los Reyes. Vestido midi de raso, estampado en rojo y negro de la firma francesa Maje con detalle de mangas largas puffy.

Una tendencia a la que Letizia recurre habitualmente. Lo combinó con unos salones de piel negra de Manolo Blahnik y lo más impactante: su apuesta por el cambio en su cabello. Letizia sorprendió con una voluminosa melena rizada estilo años 40.

