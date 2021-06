Los siete dolores de cabeza de Letizia en sus siete años como Reina: de sus suegros a su sobrina 'influencer'

El tiempo pasa rápido para todos. Y este 19 de junio en la Zarzuela celebran el séptimo aniversario de la proclamación de Felipe VI (53 años) como Rey. Si miramos atrás, estamos convencidos de no equivocarnos al asegurar que estos 84 meses de los Reyes en el trono han sido más complicados que los casi 40 años de reinado de Juan Carlos (83).

Las crisis internas provocadas por la familia Borbón y Grecia, el problema con el independentismo catalán, los distintos partidos intentando usar la Corona como moneda de cambio en el debate político y la actual pandemia mundial provocada por el coronavirus son sólo algunos de los factores que han condicionado el camino de los monarcas desde que tomaron el mando de la Jefatura del Estado.

Durante estos siete años, Letizia (48) ha trabajado mucho y los números hablan por sí solos. En este tiempo ha realizado más de 220 actividades oficiales de media por año. Se trata de una cifra con la que cualquier funcionario del Estado, como se denomina a sí misma, se mostraría orgulloso. Pero la Reina no termina de estar contenta. A pesar de su esfuerzo laboral, lo cierto es que su imagen no acaba de encajar y esto lo achaca tanto a su manía por la perfección, que la hace parecer fría ante los demás, y por las muchas piedras que se encuentra en el camino y que ni ella puede controlar. Estos son los siete quebraderos de cabeza con los que la experiodista se ha encontrado desde que fue proclamada reina consorte.

1. El problema de su suegro

Letizia y Felipe, junto a Juan Carlos, Sofía y dos de los ministros de la legislatura vigente, en los Premios Nacionales de Deporte, en 2019. Gtres

Se trata de un asunto que está encima de la mesa de Zarzuela y que por mucho que coloquen debajo de todos los papeles pendientes, va a seguir ahí. Juan Carlos lleva casi un año de exilio forzado en Emiratos Árabes y no para de buscar aliados para poder lograr su vuelta. "Pero a esta puerta no llama. No tiene ninguna relación con la Reina. Fue él quien dijo que no la quería como esposa de su hijo por ser divorciada. Era él quien decía que Letizia se iba a cargar la monarquía y mira, resulta que va a ser al revés", asegura a JALEOS una amiga de la experiodista refiriéndose al emérito.

La relación entre nuera y suegro nunca ha sido fluida, pero ahora tampoco hay entre Felipe y su padre, así que a Letizia se lo han puesto un poco más fácil. "Nunca la ha tratado bien: siempre ha pensado que era inferior a ellos, pero resulta que la plebeya ha sido bastante mejor que sus hijas Elena y Cristina", añade la misma persona. Al parecer, la Reina no opina sobre la idea de traer a su suegro o no de vuelta a España, esa será una decisión que tomará su marido, Felipe VI, y que ella apoyará al 100 por ciento. "Como ocurre casi siempre", añade.

Los encontronazos entre Juan Carlos y Letizia van más allá de los siete años que lleva como consorte. Uno de los más famosos, fue el ocurrido el año anterior a la abdicación cuando el emérito pidió con insistencia el divorcio de Felipe VI. Sobre todo, lo promovió ese verano cuando Letizia abandonó Mallorca dejando solo al entonces Príncipe y a sus hijas. El padre le pidió al hijo la separación para salvar la institución: "Y fíjate quién se la está cargando. Juan Carlos decía que Letizia no estaba preparada. Creo que sabía que con ella a su lado, su hijo cuando fuera Rey no le iba a pasar ni una. Y por eso sigue allí, a 8.000 kilómetros de distancia", confiesa la misma persona.

Y es así, Letizia ha tenido que ver cómo los escándalos financieros de su suegro y todas las declaraciones de su amiga íntima Corinna han ido destrozando la imagen que tienen los españoles de la institución por la que tanto trabaja. Los Reyes viven con la incertidumbre de no saber cuándo saltará la próxima mina con una nueva noticia sobre Juan Carlos y sus negocios. Y, sobre todo, tomar la decisión o no de traerlo de vuelta a España.

2. La relación con la Reina Sofía

Los Reyes junto a la emérita Sofía en los Princesa de Asturias. Gtres

"Lo que pasó en Mallorca ha sido su peor momento durante estos siete años. Fue una metedura de pata. Eso está claro, pero fueron a por ella como fieras todos los medios de comunicación. En esta historia hay dos versiones y en este país solo se hizo caso de una de ellas. Y la humillación aquella de tener que abrirle la puerta del coche para pedirle perdón de forma pública. Lo pasó fatal en aquellos meses, tardó mucho en recuperarse", revela la misma fuente a este periódico.

Si se hace una encuesta con las mujeres con pareja, en su mayoría te dirán que la relación con su suegra es especial, pero si ambas comparten el título de Reina la cosa es un poco más complicada. A esto hay que sumar las distintas generaciones y su distinta procedencia para terminar compartiendo un destino: mientras que Sofía (82) ha sido educada para ser Reina desde la cuna, Letizia ha tenido que aprender el oficio a marchas forzadas. Pero lo cierto es que el mayor obstáculo entre ellas durante estos años ha sido la relación con Elena y Cristina. La esposa de Felipe VI no entiende como su suegra se empeña en proteger, defender e intentar mediar entre su hijo y sus hermanas. Y no hablemos ya de su suegro, al que la madre del Rey echa de menos cada día que pasa alejado de los muros de Zarzuela.

Es cierto que los últimos dos años han sido más tranquilos. La llamada crisis de las reinas se produjo en la primavera de 2018 y para entonces la frontera entre la residencia de doña Sofía y el Pabellón del Príncipe ya era una línea que no se debía cruzar. Y así continúa desde entonces.

3. La venganza de sus cuñadas

Letizia junto a las infantas Cristina y Elena en Grecia. Gtres

O eso es lo que parece que están haciendo las infantas Elena (57) y Cristina (56) respecto a su hermano y su cuñada, los Reyes. Tanto la duquesa de Lugo como la exduquesa de Palma parecen dispuestas a cagarse, con una polémica tras otra, la Corona que ha heredado Felipe VI. La última fue en marzo de este mismo año cuando se vacunaron en Abu Dabi, saltándose el protocolo de vacunación que se estaba siguiendo en España, montando un gran escándalo.

La mala relación entre Letizia y sus dos cuñadas viene de mucho tiempo atrás. Antes de ser proclamada consorte. Sin embargo, en los últimos años las cosas han ido de mal en peor. "Cuando Urdangarin entró en la cárcel, la Reina pensó que las cosas se iban a calmar. ¿Quién iba a querer mantener relación con un condenado por corrupción? Pero las cosas no fueron así y Letizia se niega a tener ninguna relación con ellos. Veremos qué ocurre con don Juan Carlos, porque las infantas no le perdonan a su hermano el supuesto mal trato que ha recibido su padre", nos cuenta una fuente cercana a Zarzuela.

4. Su primo, David Rocasolano

Sin duda, es la bestia negra de Letizia. Su primo, David Rocasolano, abogado de profesión, publicó en 2013 un libro demoledor, Adiós, Princesa, en el que contaba todo tipo de intimidades de la entonces princesa de Asturias, desde un supuesto aborto a la firma de capitulaciones matrimoniales con Felipe en las que él fue el asesor de la Reina.



Al parecer el letrado se enfadó con su prima porque no había usado sus influencias para librar de su implicación en un caso de corrupción. Ante la negativa de Zarzuela de ayudarle, David publicó el libro sobre la Reina, en el que tampoco dejaba muy bien a los Borbón y Grecia.

5. Una tía republicana y una sobrina influencer

Carla Vigo, en el estreno de la última secuela de 'Fast and the Furious'. Gtres

Esta ha sido una de las grandes sorpresas de estos años para Letizia: que Henar Ortiz (63), la única hermana del padre de la Reina, sea una declarada republicana. Además, la asturiana lo proclama a los cuatro vientos en sus redes sociales sin importarle que su sobrina sea la Reina. "La familia no le da mucha importancia. En todas hay una oveja negra, ¿no? Sí que es cierto que al principio, cuando llegó a Zarzuela, le pidió a su tía que se cortara y se quitara las redes sociales. Sin embargo, le salió al revés e hizo que se radicalizara", nos confiesa una persona cercana a la familia política del Rey.

Ahora la Reina está más preocupada por su sobrina, Carla Vigo (20), que está a punto de estrenar su primer papel como actriz en el videoclip de la cantante canaria Amor Romeira (32). Letizia siempre ha estado muy unida a la hija de su hermana fallecida, Érika, pero los nuevos caminos profesionales de la joven, desoyendo los consejos de su tía, la alejan cada vez más de Zarzuela, sobre todo por su faceta de influencer y por poner al descubierto muchas intimidades de su vida.

6. El momento compi-yogui

Para Letizia, uno de los peores momentos de estos siete años fue la pérdida de su amigo, Javier López Madrid (57) en las circunstancias en las que se produjo. Recordemos que en 2016 los mensajes entre Letizia y su compañero de yoga -incluidos en un informe pericial- ponían de manifiesto la relación de amistad y el término compiyogui. Todo el país se enteró de esa afición que la Reina compartía con el empresario, y de la estrecha amistad que mantenían.

Parece que es ya un tema olvidado, pero para la Reina supuso un duro golpe. Por eso su círculo de amigas se ha reducido al mínimo. La experiodista tiene pocas amistades, pero sabe que puede confiar en ellas.

7. La exposición pública de sus hijas

Letizia con sus hijas en el Museo Nacional de Arte Romano, en Mérida. Gtres

Puede que este haya sido el quebradero de cabeza más grande en estos siete años para la Reina. Cuando en 2014 accedían al trono, la Princesa de Asturias tenía nueve años y su hermana, ocho. Tanto para el Rey como para Letizia era muy pronto para exponer a las niñas al ojo público. Pero la cosa se ha ido relajando y tras mucho debate interior en Zarzuela se ha ido abriendo el plano para que los españoles conozcan a las ya adolescentes. Este tema ha sido una de las mayores discusiones en el matrimonio Borbón Ortiz porque, a pesar de lo que muchos piensan, es Felipe VI el que quiere minimizar las apariciones públicas de Leonor y Sofía.

[Más información: Letizia y las cenas de gala en palacio: del arañazo en la espalda por un corsé a las críticas por no beber alcohol]