Coto Matamoros y Carlota Prado ('GH Revolution') están juntos: los besos que confirman su relación

El polémico extertualino de televisión Coto Matamoros (64 años) y Carlota Prado (28), la exconcursante de GH Revolution que denunció haber sufrido abusos sexuales en la casa de Guadalix de la Sierra en directo, están juntos y enamorados. La noticia ha salido a la luz después de la publicación de unas fotografías en las que se ve a la pareja paseando por las calles de Madrid, cogidos de la mano, dándose besos, abrazos, arrumacos y disfrutando de un día primaveral por la capital de España.

"Carlota y yo tenemos una relación de lo más normal. Yo no lo he ocultado en ningún momento y ella tampoco, pero mi vida es mía y no me gusta que se opine y especule", ha declarado Coto Matamoros en La Razón al ser preguntado por este idilio.

Carlota Prado y Coto Matamoros fumando un puro mientras hacían la entrevista.

En las imágenes que publicaba en exclusiva Crush.News se aprecia en Carlota una incipiente tripita que podría ser de embarazada. Y no se trata de un mal plano, pues la baby bump se ve perfectamente de frente y también de perfil. No obstante, "Carlota no está embarazada", según ha querido aclarar Matamoros tras el revuelo también en redes sociales.

El hermano gemelo de Kiko Matamoros (64) ha sido siempre un acérrimo defensor de Carlota Prado en su lucha por demostrar que un compañero del reality en el que estaba concursando había abusado sexualmente de ella. La malagueña iba más allá y afirmaba que aquello había sido con el consentimiento de la producción y dirección del programa, que nada habían hecho para salvarla de las garras de José María López (28), quien presuntamente perpetró aquel acto.

Carlota Prado y Coto Matamoros, juntos. WTF.



Ahora se entiende todo. pic.twitter.com/dcJKVWFBEc — M 📺 (@casasola_89) June 18, 2021

Recientemente, Carlota concedía su primera entrevista sobre este asunto en un medio audiovisual y lo hacía en el canal de su pareja, Coto Matamoros. Ambos con gorra y fumando un puro, conversaban sobre aquel episodio que marcó su vida. "Por supuesto que lo podían haber evitado. No sé cómo de todas las personas que estuvieron allí alguno no dijo 'mira, pierdo el trabajo, me da lo mismo, yo entro y paro esta situación", expresaba Carlota a Coto. "De los cuatro animales que había allí, tres mujeres y un hombre, que presenciaron aquella barbaridad...", continuó.

Carlota Prado y Coto Matamoros se tatúan lo mismo.

Coto Matamoros y Carlota Prado han sellado su amor para siempre en forma de tatuaje. Justo detrás de la muñeca, él se ha hecho uno en honor a ella y viceversa. El mensaje, exactamente el mismo. Se entiende que con tintes románticos: "Carlota, eres una hija de puta", lleva escrito él. "Coto, eres un hijo de puta", es lo que reza en la extremidad de ella.

Caso Carlota Prado

Todo sucedió la noche del 4 de noviembre de 2017 en la casa más famosa de la televisión. Aquella madrugada, la producción del formato organizó una fiesta para los concursantes entre los que se encontraban Carlota Prado y su novio en aquel momento, José María López, a quien había conocido allí durante su participación.

Avanzada la celebración y tras haber ingerido, supuestamente, bebidas alcohólicas, Prado, que se encontraba en un claro estado de embriaguez, fue llevada por su pareja hasta la habitación que compartían. Según la acusación de la fiscalía, Carlota estaba completamente inconsciente en la cama.

Carlota Prado y José María López, el hombre que presuntamente abusó de ella. Mediaset

En ese momento se produjo un presunto abuso sexual por parte del murciano. Una situación que provocó un cisma en la historia del concurso y que todavía está por resolver en los juzgados. La fiscalía solicita dos años y medio de prisión para José María y una indemnización de 100.000 euros para Carlota Prado de forma solidaria a pagar entre el supuesto agresor y la productora, Zeppelin TV.

Mientras este delicado asunto se resuelve en los tribunales, por el momento, Telecinco ya ha movido ficha: no habrá más Gran Hermano estándar, pero sí una edición VIP prevista para comenzar el próximo mes de septiembre.

[Más información: Niedziela, sobre Carlota Prado: "Me parece muy extraño que se pueda abusar de alguien en esa casa"]