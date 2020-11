Así no habrá abusos sexuales en 'Gran Hermano': los 44 mandamientos de Zeppelin para evitarlo

La productora Zeppelin, responsable del formato Gran Hermano en España, acaba de anunciar la aplicación de un nuevo protocolo de prevención y actuación ante situaciones de abuso sexual tras la polémica por la supuesta violación a la concursante Carlota Prado en GH Revolution.

Según ha expresado la compañía en un comunicado, tras aquel polémico caso que sigue en vías de resolverse judicialmente, la productora "ha realizado una reflexión honesta y constructiva para proponer mejoras sobre las situaciones vividas y compartir con la industria los aprendizajes extraídos".

La productora ha elaborado un nuevo protocolo para prevenir los abusos sexuales. Mediaset

El objetivo de Zeppelin es, según el documento, "reforzar su política de tolerancia cero ante situaciones de abuso sexual, así como asegurar la creación de entornos seguros que garanticen el respeto y la seguridad de todos los concursantes".

Para la realización de este nuevo protocolo, Zeppelin se ha apoyado en el conocimiento de expertos en medicina forense, psicología clínica y comunicación, quienes han hecho un análisis sobre un caso concreto de posible abuso sexual en un entorno de alto alcance social y alta notoriedad. Se trata de Miguel Lorente, médico forense, Profesor Titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la violencia de género; María Calvente, psicóloga Clínica y Psicoterapeuta Individual y Grupal y especialista en abuso sexual; y la consultora de comunicación LLYC.

Antes de hacer público este protocolo, la compañía asegura haberlo compartido con "organizaciones e instituciones feministas de referencia", estudiando también la "experiencia de buenas prácticas en empresas internacionales del sector que han tenido que gestionar situaciones similares".

El protocolo establece actuaciones concretas para evitar los errores que se cometieron en el caso de Carlota Prado. Mediaset

"Siguiendo las recomendaciones de expertos, hemos hecho un protocolo práctico y riguroso que incluye medidas específicas que nos ayudarán a reforzar nuestra política de tolerancia cero ante situaciones de abuso sexual", ha afirmado Pepa Álvaro, coordinadora de contenidos y directora de casting de Zeppelin.

Este trabajo se ha materializado en un protocolo "práctico y riguroso" que incluye una guía con 44 acciones para prevenir e identificar situaciones de abuso sexual y que, según la productora, permitirá "mejorar en la gestión".

En el documento de 13 páginas que Zeppelin ha puesto a disposición de toda la industria audiovisual para "seguir trabajando, mejorando y ampliando", la empresa establece una serie de criterios para corregir los graves errores que se cometieron en la casa de Guadalix con la supuesta violación a Carlota Prado.

Así, el nuevo protocolo establece la "formación específica al personal de la compañía o el ofrecer a los participantes instrucciones claras e inequívocas sobre qué conductas no son tolerables, incidiendo en la tolerancia cero ante situaciones de abuso sexual".

Carlota Prado vio las imágenes de su supuesta violación en el confesionario, sola y mientras la grababan. Mediaset

Además de la prevención, el documento fija un protocolo a seguir en caso de identificar un posible abuso. De esta manera, se trata de "acortar al máximo los tiempos de reacción, no actuar en función de si lo que se ha producido es constitutivo de delito o no, realizar la comunicación a la víctima en un ámbito privado y en una ubicación diferente al espacio habitual del programa y garantizar la confidencialidad y el derecho a la intimidad de la víctima", aspectos que no se dieron en el caso de Carlota Prado.

Uno de los aspectos más polémicos del supuesto abuso sexual en GH Revolution fue la forma en que se le comunicaron los hechos a la víctima: Carlota vio la secuencia completa en el confesionario, sola y sin asistencia psicológica, mientras la grababan. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, el nuevo protocolo establece que "la conversación con la persona afectada se hará de forma presencial contando con el apoyo de un equipo de psicólogos y expertos en violencia de género que deberán estar presentes en la misma sala".

Asimismo, el protocolo incluye también ejemplos de expresiones concretas que trasladen empatía para iniciar la conversación con la víctima: "Tenemos que

comentar algo muy delicado y que te puede afectar… ¿Cómo consideras

que sería mejor? ¿Prefieres estar con alguien en especial?".

Vuelve Gran Hermano

Esta importante medida se produce una semana después de que Mediaset haya desvelado su intención de recuperar el formato Gran Hermano para 2021. "Volverá el año que viene, pero volverá", afirmaba el director general de contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva, durante la rueda de prensa de presentación de la segunda edición de La casa fuerte.

Villanueva revelaba que Mediaset estaba "teniendo conversaciones" con Zeppelin para volver a emitir el formato, aunque matizaba que se tratará de una edición "con famosos", sin que se haya decidido aún si será bajo la marca VIP o DÚO.

